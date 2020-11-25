‘Rus barış gücü Karabağ’daki Kelbecer bölgesinin Azerbaycan’a teslim sürecini denetliyor’

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konaşenkov, Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ’daki Kelbecer bölgesinin dün gece yarısından itibaren başlayan Azerbaycan’a teslim sürecini denetlediklerini söyledi.

Konaşenkov, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın ve Ermenistan Başbakanı’nın ortak bildirisi uyarınca 25 Kasım saat 00.00 itibarıyla Rus barış gücü birliklerinin kontrolü altında Dağlık Karabağ’daki Kelbecer bölgesinin Azerbaycan tarafına teslimi başladı” diye konuştu.

‘Karabağ’da temas hattının tamamında ateşkese uyuluyor’

Tümgeneral Konaşenkov, Dağlık Karabağ’da temas hattının tamamında tarafların ateşkese uydukları bilgisini de paylaştı.

Rus barış gücü birliklerinin Karabağ’da görevlerini yerine getirmeye devam ettiklerini hatırlatan Konaşenkov, "Rus barış gücü birlikleri, kuzey ve güney sorumluluk bölgelerinde 23 gözlem noktasında 24 saat durumu izliyor ve ateşkese uyulup uyulmadığını kontrol ediyor" ifadelerini kullandı.

‘Ateşkes sağlandığından bu yana Ermenistan’dan Karabağ’a yaklaşık 15 bin kişi döndü’

Konaşenkov, son 24 saatte Rus barış gücü birliklerinin yardımıyla Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’a 2 binden fazla sığınmacının döndüğünü söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce Dağlık Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 15 bin kişi, eski ikamet yerlerine geri döndü.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.

Ayrıca Rusya ve Türkiye, Dağlık Karabağ’da ateşkesi izlemek için Azerbaycan topraklarında ortak bir merkez kurma konusunda anlaştı.

Tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından ateşkese uyulmadığını izliyor.