‘Azerbaycan, Ermenistan ile barış anlaşması ihtimalini dışlamıyor’

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin Ermenistan ile barış anlaşması ihtimalini dışlamadığını belirtti.

Fransız Le Point dergisine konuşan Bayramov, “Onlarca yıllık savaş halinin sonucunda oluşan yaraları iyileştirmek kolay olmayacak ve zaman alacak. Önemli olan, tüm askeri eylemleri durdurmak ve bölgede barışı tesis etmek için önlemler almaktır. Sorunun barışçıl çözümünü istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayramov, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona ermesine ilişkin üçlü ortak bildirinin ana maddesinin Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin 1 Aralık'a kadar bir dizi bölgeden çekilmesi olduğuna vurgu yaparak, kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Azerbaycanlı yerinden edilmiş kişilerin bölgeye geri dönmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Laçın, Kelbecer, Ağdam ve Gazah bölgesi Azerbaycan’a bırakıldı.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.