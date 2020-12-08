Dünya futbol devlerinin arasına girmeye çalışan Çin'de kadın futbolcular boyalı saç yasağı nedeniyle maç oynayamadı

Çin'de bir yandan dünya futbolunun lider ülkelerinden biri haline gelmek için seferberlik yürütülürken, diğer yandan erkek milli takımı oyuncularına dövmelerini kapatmaları talimatı verilmesinin ardından kadın futbol maçına oyuncular saçlarını boyadıkları için müdahale edilmesi büyük tepki çekti.

'Çin Twitterı' Weibo'da gündem olan son müdahale olayı, güneydoğu eyaleti Fujian'da üniversite ligi kapsamında Fuzhou ile Jimei üniversitelerinin kadın futbol takımları arasındaki maçta yaşandı.

Karşılaşmadan önce boyalı saç yasağının bildirildiği iki takımın kadın oyuncuları 30 Kasım'da maça ısınmak için sahaya çıktığında, bazılarının saçlarını boyamış olduğu gözlemciler tarafından kaydedildi.

SHANGHAI - A women's university football match in China descended into farce and was eventually called off after players were told that they were not allowed to have dyed hair, state media said Tuesday. #BangkokPost #World https://t.co/cgBdD6EcyW — Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 8, 2020

Pekin'in haber gazetesine Zhang Zhi takma adıyla konuşan olay yerindeki kişilerden birine göre, Fuzhou Üniversitesi'nin en az bir oyuncusu eski rengine geri döndürmek için saçını alelacele boyamaya çalıştı, ama boyanın süratle kurumasını sağlayamadı. Fuzhou'nun diğer bazı oyuncuları da yakındaki kuaföre koşturarak siyah saç boyası aldı.

Tüm bu çabaya karşın, bir oyuncusu 'saçı hala yeterince siyah olmadığı' gerekçesiyle elenince, sahaya yeterince oyuncuyla çıkamayan Fuzhou, hükmen 3-0 mağlup sayıldı.

Women's football match called off in China after players told they were not allowed to have dyed hair, state media reports https://t.co/GEmCRbRzN2 — BBC News (World) (@BBCWorld) December 8, 2020

Fransa haber ajansı AFP, Çin medyasında çıkan haberler üzerine Fuzhou Üniversitesi'nden görüş almaya çalıştı, ama yetkililer yorum yapmayı reddetti.

Ancak Chinanews.net haber sitesi, üniversitenin 'saç boyası yasağının Pekin'deki eğitim bakanlığının çıkardığı ilgili düzenlemelere uygun olduğunu' söylediğini aktardı.

"İlgili düzenlemeler, oyuncuların saçlarını boyayamayacağını, tuhaf saç stillerine sahip olamayacaklarını veya herhangi bir aksesuar takamayacaklarını belirtmektedir" diye konuşan üniversite yetkilisi, bunun maçtan önce ülke çapında yürürlüğe konulmuş bir talimat olduğunu sözlerine ekledi.

Weibo'da 400 milyondan fazla kez bakılan olaya çok büyük tepki geldi.

Bir kullanıcı "Kuzey Kore haberlerini okuyorum sandım" derken, bir diğeri "Gerçekten 21. yüzyılda mı yaşıyorum" diye sordu.

'Futbol tutkunu Devlet Başkanı Şi Jinping'in Çin'i dünya futbol devlerinin arasına sokma hayalleri ile Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) sıkı kurallara bağlı homojen toplum ereğinin çeliştiği' yorumunu yapan AFP, milli takım oyuncularının dövmelerini kapamak için uzun kollu giymek ya da kollarını bandajlamak zorunda kaldığını aktardı.