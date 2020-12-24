Aliyev'den Batı'ya yaptırım tepkisi: Ermenilerin Dağlık Karabağ'da neler yaptığına baktınız mı?

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı ve Zengilan şehirlerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Aliyev, "Bize yaptırım uygulama kararı ülkeler gözlerini açsın ve baksın. İkiyüzlü siyasetçiler, gözlerini açın ve bakın. Parlamentolarınız yaptırımları kabul etti. Bu yaptırımların bizim için hiçbir değeri yok, bu bir kağıt parçası. Ancak asıl mesele, bize karşı yine asılsız suçlamalar yöneltilmesi" dedi.

"Fransız parlamentosunun vekilleri, Belçika ve Hollanda parlamentolarının vekilleri, sevdiğiniz Ermenilerin bu topraklarda neler yaptıklarına baktınız mı?" diye soran Aliyev, Batılı vekillere harita ve ansiklopedileri açıp Zengilan ve Gubadlı'nın hangi ülkeye ait olduğuna bakmalarını tavsiye etti.

İşgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret ettiğinde ve Ermenilerin yaptığı vahşeti gördüğünde sadece Azerbaycan için değil, tüm bölge için büyük bir iş yaptıklarına bir kez daha emin olduğunu ifade eden Aliyev, "Biz Ermeni faşizminin kafasını ezdik. Biz faşist ve terörist Ermeni devletinin belini kırdık. Ermenistan devleti ve toplumu bundan doğru sonuçlar çıkarmalıdır. Rövanş duygusuyla yaşarlarsa, sonları kötü olur" dedi.

Aliyev, Ermenilerce yıkılan tüm köy ve şehirleri imar edeceklerini, Azerbaycanlıların buralara dönerek ebediyen yaşayacaklarını vurguladı.

Aliyev, Zengilan'da, Ermenilerce tamamen harabe duruma getirilen bir caminin önünde yaptığı konuşmada, bir zamanlar işgal altında olan tüm bölgelerde tarihi ve dini yapıların benzer durumda olduğunu hatırlattı ve "Dünya 30 yıl boyunca buna sessiz kaldı" ifadelerini kullandı.