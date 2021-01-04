Kadın imparator ihtimalini tartışan Japonya'da Başbakan Suga'dan 'Tahtın sadece erkeğe kalması öncelikli olmalı' çıkışı

Japonya'nın ufkunda erkek imparator gözükmezken, erkek egemen muhafazakar kesimlerin sözcülüğünü üstlenen Başbakan Yoşihide Suga, önceliğin tahta sadece erkeklerin geçmesi kuralına verilmesinde ısrar etti.

Geçmişinde kadın imparatorlar olmasına rağmen 1889'da yeni Meiji Anayasası ile birlikte çıkarılan İmparatorluk Ailesi Yasası'ndan beri kadın saltanatının resmen yasaklandığı Japonya'da tahta kadınların geçip geçmemesi tartışması kızıştı.

Siyasete hakim erkek egemen muhafazakar kesimlerin sözcülüğünü üstlenen Başbakan Yoşihide Suga, imparator halefinin belirlenmesinde istikrarın sağlanması tartışmalarında önceliğin tahta sadece erkeklerin geçmesi kuralına verilmesi gerektiğini söyledi.

Daha önce Japonya'nın çift kanatlı parlamentosu Diet, imparator halefinin belirlenmesinde istikrarın sağlanmasına yönelik tartışmalar yapılması çağrısında bulunmuştu.

18 Aralık'ta kaydedilen ama dün yayımlanan bir radyo söyleşisinde Başbakan Suga, bu talebe karşılık vermek için bir danışmanlar paneli oluşturulacağını ve konunun uzmanlarından görüş alınacağını duyurdu.

Suga, erkekten erkeğe kuralının olası değişikliğinin müzakere edileceği panelle ilgili "Mevcut koşullar altında, tahtın yalnızca erkeklere kalmasına öncelik verilmelidir" dedi.

Suga, bu ay başlayacak olağan parlamento oturumunda muhtemel anayasa değişikliğinin görüşüleceği iddialarına ilişkin "Bu zorlu göreve kararlılıkla girişmek istiyorum" diye ekledi.

Tahta kadınların geçip geçmemesi tartışması, kökleri 5. yüzyıla dayanan en eski monarşide Akihito'nun Mayıs 2019'da Krizantem Tahtı oğlu Naruhito'ya devretmesinden beri hararetlendi.

Zira ailede Naruhito'nun 55 yaşındaki erkek kardeşi Akişino'nun 14 yaşındaki oğlundan sonra saltanatı devam ettirebilecek erkek bulunmuyor. Akişino'nun oğlu Hisahito'nun erkek çocuğu olmaması durumunda bir sonraki imparatorun kim olacağı meçhul.

Diğer yandan İmparator Naruhito ile eşi Masako'nun 19 yaşında bir kızları var: Prenses Aiko.

Ama 2. Dünya Savaşı sonrası 1947'de yenilenen İmparatorluk Ailesi Yasası da Krizantem Taht'a sadece erkeklerin çıkabileceğini teyit etti.

Japon halkında bir kadının İmparatoriçe olarak tahta geçmesi fikri giderek popülerlik kazansa da, gelenekçi-muhafazakar kanat buna karşı çıkıyor.