Kuzey Kore lideri Kim'den ilk kez askeri üniformalı portre

Kuzey Kore İşçi Partisi Kongresi binasında lider Kim'in daha önce hiç görülmemiş bir portresi sergileniyor.

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi'nin büyük kongresi ikinci gününe girerken lider Kim Jong-un'un bir ilk niteliğindeki bir fotoğrafı paylaşıldı.

Devlet televizyonunda Kim'in ilk kez askeri üniforma giydiği bir portresi yayınlandı. Fotoğrafta bir masada oturan Kim'in önünde tüfek ve dürbün var.

North Korean state media unveiled a portrait of Kim Jong Un wearing a military uniform for the first time.



This potentially signals a change to his style in his 10th year of rule & symbolic emphasis on military @ColinZwirko @nknewsorg https://t.co/HPmAG7nk8x pic.twitter.com/febHozYw90 — Jeongmin Kim (@jeongminnkim) January 7, 2021

NK News'un aktardığına göre parti kongresinin yapıldığı binada sergilenen portrede Kim'in beyaz bir askeri üniforma giyiyor oluşu, devlet yönetim tarzında muhtemel bir değişikliğin işareti olarak yorumlandı.

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap da 2012'de mareşal unvanı alan Kim'in ilk kez bu nişanıyla birlikte poz verdiğine dikkat çekti.