Hong Kong'daki gözaltılar sonrası ABD'den Çin'e yeni yaptırımlar yolda

Hong Kong'da dünkü gözaltılar ABD ile Çin'in halihazırda gergin olan ilişkilerini daha zora sokacak bir olaya dönüştü. ABD, aralarında kendi vatandaşının da bulunduğu 50'nin üzerinde kişinin gözaltına alınması üzerine yeni yaptırımları devreye sokabilir.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle aralarında eski delegelerin de olduğu 53 kişinin gözaltına alınmasında dahli olanlara yaptırım ve başka kısıtlamalar getirmeyi düşündüklerini açıkladı.

Dünkü olaylar, 'devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri' yasaklayan ilgili kanunun 30 Haziran 2020'de yürürlüğe girmesinin ardından en büyük gözaltı olarak kayıtlara geçti.

Gözaltıları 'Çin Komünist Partisi'nin kendi halkını ve hukukun üstünlüğünü aşağıladığının bir diğer göstergesi' olarak niteleyen Pompeo, "ABD Hong Kong halkına bu saldırıyı düzenleyen her ve tüm kişi/kuruluşlara yaptırım ve başka kısıtlamalar getirmeyi değerlendiriyor" dedi.

ABD'deki Hong Kong Ekonomi ve Ticaret Dairesi'ne de kısıtlamalar getirilebileceğinin altını çizen Pompeo, 'Hong Kong'daki demokratik sürecini baltalayan yetkililere karşı acil ilave eylemler' vurgusu da yaptı.

Pompeo ABD vatandaşı avukat John Clancey'in da gözaltına alınmış olmasına "ABD, vatandaşlarının keyfi gözaltı veya tacize maruz bırakılmasına müsamaha göstermeyecek" sözüyle tepki gösterdi. Öte yandan insan hakları avukatı Clancey'in kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

In Hong Kong it now looks like opposition is against the law https://t.co/9ZnnA0NSaA — The Guardian (@guardian) January 6, 2021

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından 'Hong Kong'un vatan hainleri' olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.