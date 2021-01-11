Koronavirüs mutasyon geçirmeye devam ediyor: Bir diğer varyant Japonya'da görüldü

Bir yeni koronavirüs varyantı haberi de pandemiyi dünya geneline nazaran daha düşük rakamlarla geçiren Japonya'dan geldi. Brezilya'dan gelen yolcularda görülen yeni varyantın daha bulaşıcı olup olmadığı konusunda iki ülke yetkilileri arasında hafif görüş farklılıkları var.

Britanya ve Güney Afrika'nın ardından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış bir varyantı daha ortaya çıktı. Japonya Sağlık Bakanlığı, Brezilya'nın Amazonas eyaletinden gelen 4 yolcuda yeni varyant tespit edildiğini açıkladı.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Takaji Wakita, "Şu anda Brezilya'dan gelen yolcularda tespit edilen varyantın daha bulaşıcı olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.

Öte yandan Brezilya Sağlık Bakanlığı, Japon yetkilileri yeni varyantta 12 mutasyon olduğu, bunlardan birinin de Britanya ve Güney Afrika'daki varyantlarda bulunan aynı mutasyon olduğu konusunda uyardı. Brezilya'ya göre bu sebeple bu yeni varyantın bulaşıcılığının daha fazla olması ihtimaller arasında.

Vakalardan birinde hiç semptom yok

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na inen söz konusu 4 yolcudan biri, solunum güçlüğü yaşayan 40'lı yaşlarında bir erkek. Diğerleri de baş ağrısından mustarip 30'lu yaşlarında bir kadın, hafif ateşi olan bir genç ve hiç semptom göstermeyen genç bir kadın.

Tokyo'daki yeni koronavirüs vaka sayısı aylar sonra ilk kez geçen perşembe 7000'i aştı. Pandeminin başından bu yana ise ülkedeki vaka sayısı toplamda 282 bin 737, ölü sayısı da 3 bin 805.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, 7 Ocak'ta Tokyo ve çevresinde olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.