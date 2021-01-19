Tayland'da 'Kral'a hakaretten' 43 yıl 6 ay hapis cezası: 112. Madde kapsamında bugüne kadarki en ağır yaptırım

İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliği, emekli memura verilen cezanın, şimdiye kadar Kral'a hakaret gerekçesiyle verilmiş en ağır hapis cezası olduğunu açıkladı.

Tayland'da bir kişi, Kral'a ve monarşiye hakaret ettiği gerekçesiyle 43 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliği'nden (TLHR) yapılan açıklamada, Bangkok Ceza Mahkemesi'nin, sosyal medyada Kral'a ve monarşiye hakaret içeren bir şarkıyı paylaştığı gerekçesiyle emekli bir memuru hapis cezasına çarptırdığı duyuruldu.

Anchan isimli 60 yaşındaki kadına mahkemenin 87 yıl ceza öngördüğünü aktaran TLHR, kadının daha sonra hakkındaki suçlamaları kabul edince cezanın yarı yarıya indirilip 43 yıl 6 aya düşürüldüğünü kaydetti.

TLHR, Anchan'a verilen 43 yıl hapis cezasının şimdiye kadarkilerin en ağırı olduğuna dikkati çekerek "Yetkililerin Kral'a ihanet yasasını, gençlik hareketlerinin monarşi reformu için başlattığı demokratik protestolara karşı son koz olarak kullandığı artık aşikardır. Tayland'daki siyasi gerilim bundan sonra daha da kötüye gidecektir" açıklamasında bulundu.

'Anchan', a woman found guilty under Section 112 of the Criminal Code, facing 87 year in prison. The sentence then deducted from her confess, 3 years of prison during the trial, the net sentence is down to 43 year and 6 month.



This is the highest sentence under Section 112. https://t.co/Qh27c7u0Zt — Prachatai English (@prachatai_en) January 19, 2021

'Aynı şarkı çok defa paylaşıldı, uygunsuz olduğunu düşünmedim'

Olayın internette yayılmasının ardından basına konuşan Anchan, Kral'a hakaret olarak algılanan şarkıyı sadece kendisinin paylaşmadığını belirterek "Aynı şarkıyı çok sayıda insan sosyal medya hesabında paylaştı bugüne kadar. Bu yüzden şarkının uygunsuz içerikli olduğunu düşünemedim" dedi.

2020'de 23 kişiye monarşiye hakaretten dava açıldı

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, ülkede tartışılıyor.

İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliğinden yapılan açıklamada, 2020 yılı boyunca monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açıldığı belirtilmişti.

Söz konusu yasanın son 3 yıldır hiç kullanılmadığı ifade edilen açıklamada, 2020'deki suçlama sayısının 'son yılların en yüksek rakamı' olduğu vurgulanmıştı.

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.