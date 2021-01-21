Japon yargısı, çifte vatandaşlık yasağına kalkan oldu

Japonya'da çifte vatandaşlık yasağının anayasaya aykırı olduğu ve etkilenenlere tazminat ödenmesi gerektiğine dair dava, mahkeme tarafından reddedildi. Karar temyize götürülecek.

Tokyo Bölge Mahkekemesi, anayasaya aykırılık iddiasını ve tazminat talebini reddederken çifte vatandaşlık yasağının devamına onay verdi.

Çin ve Güney Kore gibi vatandaşına tek uyruklu olma zorunluluğu koyan 50 ülkeden biri olan Japonya'da yasalar, başka ülkeden pasaport alan yurttaştan Japon vatandaşlığından çıkmasını talep ediyor. Bunun anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla 2018'de 8 kişi dava süreci başlatmıştı.

'İş icabı İsviçre pasaportu alsam da Japonya'ya gönülden bağlıyım'

8 davacıdan biri olan Hitoşi Nogawa, 'uyruğundan vazgeçmeye zorlanmanın acı bir tecrübe olduğunu' söyledi.

'İşi gereği İsviçre vatandaşlığı aldığını, ama duygusal açıdan Japonya'ya bağlı olduğunu' belirten Nogawa, "Bu benim kimliğimin temeli" dedi.

'Büyük bir kayıp hissettim'

Ailesinin göç ettiği İsviçre'de yaşayan Yuki Shiraishi, "Japonya'da üniversiteye gitmeden hemen önce Japon vatandaşlığımı kaybetmek zorunda kaldım. Japon pasaportumda delikler gördüğümde büyük bir kayıp hissettim" diye konuştu. Shiraishi, Japonya'nın çifte vatandaşlık vereceği umuduyla davaya müdahil olduğunu belirtti.

Hepsi erkek 8 davacıdan 6'sı İsviçre ya da Liechtenstein vatandaşlığı almış durumda, ikisi ise Japon pasaportunu kaybetmeden bir başka ülkeden vatandaşlık almak istiyor.

'Mutluluğu engelliyor, eşitliği bozuyor'

Davacılar, çifte vatandaşlık yasağının, mutlu olmaya çalışmak ve yasalar karşısında eşitliğin korunmasına dair anayasal haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

Ulusal çıkar gerekçesi

Hükümet ise çifte vatandaşlığın ulusal çıkarların aleyhine olduğunu iddia ediyor. Çifte vatandaşlığın vergilendirme ve diplomatik koruma konularını karmaşık hale getirebileceğini ve egemen devlet kavramıyla uyumlu olmadığını öne sürüyor.

Japonya'da 900 bin kişinin çifte vatandaşlığı var

Ancak bugün Japonya'da sonradan vatandaşlığa kabul edilmişler ve yabancılarla evliliklerden olan çocuklar da dahil yaklaşık 900 bin kişinin çifte vatandaşlığa sahip olduğu tahmin ediliyor. Japon yetkililerin çifte vatandaşlığa dokunmayıp konuyu görmezden geldiği durumlar oluyor. Yasaların kişinin yabancı uyruktan feragat etmesini veya feragat edeceğini beyan etmesini gerektirmesine rağmen, Japonya'da bu kural hiçbir zaman tam uygulanmıyor. Bu belirsizlik, pek çok kişiyi sessiz kalarak zorunluluktan kurtulmaya itiyor.

Naomi Osaka vakasında ne oldu?

Mesele, Japonya'da Japon anne ve Haitili babadan doğup 3 yaşından itibaren ABD'de yetişen kadın tenis şampiyonu Naomi Osaka'yla tekrar gündeme oturdu.

Çifte vatandaş Osaka'nın Japon yasalarına göre 22 yaşına girdiğinde bir uyruğu tercih etmesi gerekiyordu. Turnuvalarda Japonya'yı temsil edegelen ve bugün 23 yaşında olan Osaka, 2019 yılında yaptığı açıklamada, '2020 Tokyo Olimpiyatı'nda Japonya'yı temsil edebilmek için ABD vatandaşlığından çıkacağını açıklamıştı.