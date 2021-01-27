Hindistan'da liberal tarım yasasına karşı Traktör Yürüyüşü: 300'den fazla polis yaralandı, 200 çiftçi gözaltına alındı

Delhi polisinin attığı gaz fişeklerinin isabet ettiği bir çiftçinin direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle traktörün devrilmesi sonucu öldüğü eylemde, 300'den fazla polisin yaralandığı, 200 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

India farmer leaders condemn violence but won't call off protests https://t.co/uYxKFR26Du — BBC News (World) (@BBCWorld) January 27, 2021

Polis, çiftçi liderlerine karşı 'çeşitli yerlerde isyan, kamu mallarına zarar verme ve kamu görevlilerine ölümcül silahlarla saldırı' gibi ithamlarla 22 suç duyurusunda bulundu.

Farm law stir: Delhi Police detain 200 Farmers' protestors in connection with Republic Day violence!!! https://t.co/JFK7zPJISy — We People of India (@WePeopleofIN) January 27, 2021

Twitter, eylemle ilgili manipülasyon ve dezenformasyon yaptığı gerekçesiyle 550 hesabı askıya aldığını açıkladı.

Aylardır barışçı devam eden eylemlerde ilk kez şiddet yaşanmasından provokatör unsurların karışmasını sorumlu tutan çiftçi liderleri, Traktör Yürüyüşü'ne şiddet karışması üzerine 1 Şubat'taki Bütçe Günü'nde parlamentoya yürüme planlarını askıya aldı.

Dün Delhi'de kontrolü kaybeden polisin daha sonra çiftçileri Kızıl Kale'den çıkardığı ve bugün çok sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde başkentte durumun sakin olduğu kaydedildi.

26th Jan Tractor Parade which #GodiMedia doesn’t want us to see.



Watch & RT this video.



#PeacefulProtestContinues pic.twitter.com/bEiU2QtDzD — Tractor2ਟਵਿੱਟਰ (@Tractor2twitr) January 27, 2021

Anamuhalefetteki Kongre partisi, İçişleri Bakanı Amit Şah'ın istifasını talep etti.

Çiftçi liderleri, örgütleri ve sendikaları, Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) iktidarı, tarım sektörünü liberalleştiren yasayı iptal edene dek eylemlere devam edeceklerinin altını çizdi.

Hindistan'da iklim krizinin körüklediği kuraklık ve seller, çekirge istilaları nedeniyle zaten başları dertte olan çiftçilerin pek çoğu borçlarını ödeyemedikleri için intihar etme durumunda.

Sadece 2019'da 10 binden fazla çiftçinin intihar ettiği Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin tarım sektöründe deregülasyona giderek büyük şirketlerle toprak sahiplerini güçlendiren yasası, bardağı taşıran damla oldu.

2.9 trilyon dolarlık Hindistan ekonomisinin yüzde 15'ini tarım sektörü çeviriyor.