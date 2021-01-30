Japonya'da yarı iletken kıtlığı nedeniyle otomobil üretimi düştü

NHK televizyonunun aktardığına göre, önde gelen otomobil şirketlerinden Honda, Mie kentindeki fabrikayı beş gün süreyle durdurma kararı aldığını açıkladı. Ocak ayında, İngiltere'deki fabrikasında üretimi durduran şirket, ayrıca Amerika ve Kanada'daki fabrikalarında üretimi düşürmüştü.

NHK’ya göre, Mazda da Japonya'daki iki fabrikasında üretimi azaltmayı planlıyor.

Daha önce, Toyota’nın ABD, Nissan’ın ise Japonya’daki fabrikalarda otomobil üretimini düşürdükleri, Subaru’nun ocak ayında Japonya'nın Gunma kentindeki üç fabrikada üretimi durdurduğu bildirilmişti.

Yarı iletken maddelerin sevkiyatındaki gecikmelerin, üreticilerinin koronavirüs nedeniyle otomobillere olan talebin azalması nedeniyle ortaya çıkan ciddi düşüşün ardından, otomobil endüstrisinin toparlanma hızına ayak uyduramamalarından kaynaklandığı belirtildi.