Kazakistan'da altın madeninden yaklaşık 300 bin dolar değerinde altın çalındı

Kazakistan'ın Akmola bölgesindeki madencilik ve metalurji şirketi 'JSC MMC Kazakaltın'a ait madende 122 milyon tenge (291 bin dolar) tutarında altının çalındığı bildirildi.

Akmola Bölgesi Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'JSC MMC Kazakaltın' şirketine ait madende 122 milyon tenge tutarında altın çalındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

2 Mart gecesi 122 milyon tenge değerinde altın çalındığının tespit edildiği belirtilen açıklamada "Kriminal polis ve savcılığın deneyimli personeli arasından bu suçun işlenmesine karışan kişilerin ortaya çıkarılması için özel bir soruşturma ve operasyon grubu oluşturuldu" ifadelerine yer verildi.