ABD'li bakanlar, Güney Kore'de Çin ve Kuzey Kore'yi hedef aldı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Kuzey Kore’yi 'otoriter rejim olmakla', Çin’i de 'saldırganlıkla' itham etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin'e karşı caydırıcı bir güç oluşturma söylemiyle çıktıkları Hint-Pasifik turlarının Güney Kore durağında dün Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ve Savunma Bakanı Suh Wook ile görüştü. Bu 2+2 formatındaki görüşme 5 yıldır bir ilk olma özelliği taşıyor.

Blinken, mevkidaşı Chung ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'deki otoriter rejim kendi halkına karşı sistematik ve geniş çaplı istismara devam ediyor. Biz temel hak ve hürriyetleri savunmalı ve bunları baskı altına alanlara karşı durmalıyız" ifadesini kullandı.

ABD’nin Güney Kore ile ittifakını bir kez daha teyit ettiklerini belirten Blinken, iki ülke arasındaki ittifakıifadeleriyle tanımladı.

İki ülke arasındaki ittifakın sadece iki ulus arasında değil aynı zamanda Hint-Pasifik ve dünyanın refah ve barış güvenliğinin temel taşı olduğunu vurgulayan Blinken, şunları kaydetti: "Bakan Austin ve ben bir kez daha ABD'nin ittifaka bağlılığını teyit etmek ve onu inşa etmek için buradayız. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ile özgür ve açık Hint-Pasifik için ortak vizyonumuzu başarmak istiyoruz."

Blinken, Çin'in, 'insan haklarını ihlal edecek şekilde saldırganlığı ve zorbalığı Hong Kong’daki ekonomiyi aşındırmak, Tayvan’daki demokrasinin altını oymak, Tibet (Özerk Bölgesi) insan haklarını istismar etmek, Güney Çin Denizi’nde hak iddiasında bulunmak için kullandığı' değerlendirmesinde bulundu.

Çin'e çağrı: Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesine yardımcı olun

Blinken, bölgenin en büyük gücü Çin'e de bir çağrıda bulunarak, "Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesine yardımcı olmak Pekin'in kendi çıkarına çünkü bu durum istikrarsızlık kaynağı oluşturuyor. Aynı zamanda bir tehlike, bize ve partnerlerimize bir tehdit" dedi. Bu yüzden Pekin'in Kuzey Kore'nin nükleerden arınmaya ikna etmede kritik bir rolü olduğunu söyleyen Blinken, Kuzey Kore'nin dış ticaretinin çok büyük bölümünü Çin'le yaptığını hatırlattı.

Askeri hazırlık durumu en yüksek öncelik

Bakan Austin de mevkidaşı Suh ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, iki ülke ittifakının Kuzeydoğu Asya’nın barış, refah ve güvenliğinin temel taşı olduğunu vurgulayarak iki ülkenin askeri hazırlık durumunun en yüksek önceliği taşıdığını belirtti.

© REUTERS / POOL ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Savunma Bakanı Austin, Güney Koreli yetkililerle Kuzey Kore'yi görüşecek ifadesini kullanan Austin, ABD’nin Güney Kore’nin savunmasına bağlılığını bir kez daha teyit etmek üzere bu ziyareti yaptıklarını dile getirdi.

Mevkidaşı ile askeri hazırlık durumunun en öncelikli konu olduğu konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayan Austin, ortak hazırlık seviyesinin gerekirse bu gece iki ülkenin savaşa girmeye hazır olmasını temin edecek seviyede olması gerektiğini kaydetti.

Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, iki bakanaltını çizdi.