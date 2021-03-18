Kayıt
10:51 18 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin'e karşı caydırıcı bir güç oluşturma söylemiyle çıktıkları Hint-Pasifik turlarının Güney Kore durağında dün Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ve Savunma Bakanı Suh Wook ile görüştü.

    ABD'li bakanlar, Güney Kore'de Çin ve Kuzey Kore'yi hedef aldı

    © REUTERS
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 54
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044056530_0:0:3258:1832_1200x675_80_0_0_e6f307ec3f2806b09eb2eb4f7c7af8fc.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202103181044056498-abdli-bakanlar-guney-korede-cin-ve-kuzey-koreyi-hedef-aldi/

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Kuzey Kore’yi 'otoriter rejim olmakla', Çin’i de 'saldırganlıkla' itham etti.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin'e karşı caydırıcı bir güç oluşturma söylemiyle çıktıkları Hint-Pasifik turlarının Güney Kore durağında dün Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ve Savunma Bakanı Suh Wook ile görüştü. Bu 2+2 formatındaki görüşme 5 yıldır bir ilk olma özelliği taşıyor. 

    Blinken, mevkidaşı Chung ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'deki otoriter rejim kendi halkına karşı sistematik ve geniş çaplı istismara devam ediyor. Biz temel hak ve hürriyetleri savunmalı ve bunları baskı altına alanlara karşı durmalıyız" ifadesini kullandı.

    Kim Yo-jong
    © AP Photo / Jorge Silva
    Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşinden ABD'ye 'bir tavsiye': Uykularınızı kaçıracak şeyler yapmayın
    ABD’nin Güney Kore ile ittifakını bir kez daha teyit ettiklerini belirten Blinken, iki ülke arasındaki ittifakı 'sarsılmaz, güçlü, köklü dostluk, karşılıklı güven ve ortak değerler' ifadeleriyle tanımladı.

    İki ülke arasındaki ittifakın sadece iki ulus arasında değil aynı zamanda Hint-Pasifik ve dünyanın refah ve barış güvenliğinin temel taşı olduğunu vurgulayan Blinken, şunları kaydetti: "Bakan Austin ve ben bir kez daha ABD'nin ittifaka bağlılığını teyit etmek ve onu inşa etmek için buradayız. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ile özgür ve açık Hint-Pasifik için ortak vizyonumuzu başarmak istiyoruz."

    Blinken, Çin'in, 'insan haklarını ihlal edecek şekilde saldırganlığı ve zorbalığı Hong Kong’daki ekonomiyi aşındırmak, Tayvan’daki demokrasinin altını oymak, Tibet (Özerk Bölgesi) insan haklarını istismar etmek, Güney Çin Denizi’nde hak iddiasında bulunmak için kullandığı' değerlendirmesinde bulundu.

    Çin'e çağrı: Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesine yardımcı olun 

    Blinken, bölgenin en büyük gücü Çin'e de bir çağrıda bulunarak, "Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesine yardımcı olmak Pekin'in kendi çıkarına çünkü bu durum istikrarsızlık kaynağı oluşturuyor. Aynı zamanda bir tehlike, bize ve partnerlerimize bir tehdit" dedi. Bu yüzden Pekin'in Kuzey Kore'nin nükleerden arınmaya ikna etmede kritik bir rolü olduğunu söyleyen Blinken, Kuzey Kore'nin dış ticaretinin çok büyük bölümünü Çin'le yaptığını hatırlattı.

    Askeri hazırlık durumu en yüksek öncelik

    Bakan Austin de mevkidaşı Suh ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, iki ülke ittifakının Kuzeydoğu Asya’nın barış, refah ve güvenliğinin temel taşı olduğunu vurgulayarak iki ülkenin askeri hazırlık durumunun en yüksek önceliği taşıdığını belirtti.

    © REUTERS / POOL
    ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Savunma Bakanı Austin, Güney Koreli yetkililerle Kuzey Kore'yi görüşecek
    "Hem Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hem de Çin’den beklenmedik sınamalar göz önünde bulundurulduğunda ABD-Güney Kore ittifakı hiç bu kadar önemli olmamıştı" ifadesini kullanan Austin, ABD’nin Güney Kore’nin savunmasına bağlılığını bir kez daha teyit etmek üzere bu ziyareti yaptıklarını dile getirdi.

    Mevkidaşı ile askeri hazırlık durumunun en öncelikli konu olduğu konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayan Austin, ortak hazırlık seviyesinin gerekirse bu gece iki ülkenin savaşa girmeye hazır olmasını temin edecek seviyede olması gerektiğini kaydetti.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsu
    © REUTERS / KIM KYUNG-HOON
    Çin: ABD-Japonya temasları üçüncü tarafları hedef almamalı
    Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, iki bakan 'Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve daimi barışın tesisine yönelik bağlılığını teyit ettiklerinin' altını çizdi.

     

    Etiketler:
    Nükleer, Güney Kore, Kuzey Kore, Çin, Lloyd Austin, Antony Blinken, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Prof. Dr. Gökoğlu, Turizm sezonuna doğru mayıs ayının başlarında popülasyon azalacak, geçişleri akıntılarla son bulacak. Mart ayı karadan besinin denize ulaştığı çok yoğun bir dönem olduğu için denizanaları kıyılara kadar gelmektedir. Denizanaları şu anda denize girenlere dokunabilir, dokunduğu anda da vücutlarını yakabilir. Öldürücü etkisi yok. Vücudu yaktığı için kızarıklık ve yanık oluşabilir. Kimse korkmasın diye konuştu.
    Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu
    Karikatür
    'Suudi Arabistan Türk SİHA'larına talip'
    İnfografik
    Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet