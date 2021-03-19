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    Güney Kore başkenti Seul'deki bir merkezde koronavirüs testi yapılırken

    Tüm yabancı çalışanlara korona testi zorunluluğuyla insan hakları infiali yaratan Seul çark etti

    © REUTERS / HEO RAN
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (680)
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    Güney Kore'de tüm yabancı çalışanların Kovid-19 testinden geçmesi zorunluluğundan ırkçılık-ayrımcılık tepkileri nedeniyle geri adım atıldı. Büyükelçiliklerin protestoları, insan hakları komisyonunun soruşturması ve sağlık bakanlığının uyarısının ardından başkent Seul'de uzun kuyruklara neden olan yabancılara test zorunluluğu kaldırıldı.

    Tüm yabancı çalışanlara test zorunluluğu uygulamasını en kalabalık eyalet Gyeonggi'nin ardından benimseyen başkent Seul, Güney Kore sağlık bakanlığının koronavirüs pandemisiyle mücadeleden sorumlu merkezi tarafından uyarılması üzerine çark etti. Uyarı büyükelçilikler, ticaret odaları ve insan hakları örgütlerinin tepkisinin ardından geldi.

    Yüksek riskli işyerlerinde herkese test tavsiyesi

    Seul kent yönetiminden yabancılara ayrımcılık ya da insan hakları ihlali yapmayacak şekilde test politikalarını düzeltmesini talep ettiklerini açıklayan sağlık bakanlığı yetkilileri, yüksek riskli işyerlerinde hem yabancı hem de Koreli çalışanların testten geçirilmesini tavsiye ettiklerini belirtti. 

    'Yabancılara nefreti tetikliyor'

    Öncesinde yerel yönetimlerin tüm yabancılara test zorunluluğunun ayrımcılık oluşturup oluşturmadığına dair ulusal insan hakları komisyonu soruşturma açtı. Komisyon Başkanı Choi Young-ae "Yabancılar ifadesi, Kovid-19 zanlısı ya da yasadışı iş çeviren suçlu gibi algı oluşturduğundan nefret çekiyor" dedi. 

    Büyükelçiliklerden protesto notası

    Nitekim başını ABD ve Britanya'nın çektiği bir dizi ülkenin büyükelçiliğinin uygulamayı protesto ederken, bu ülkelerle Güney Kore'nin ortak ticaret odaları da uygulamadan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

    İktidar partisi milletvekili Lee Sang-min de "Bu bizi tüm dünyaya rezil edecek bir insan hakları ihlalidir. Pandemi önlemleri sözkonusu olduğunda, Kore yurttaşlarıyla yabancılar arasında ayrım güdülemez" tepkisini verdi. Seul'deki üniversiteler ve akademisyenler de seslerini yükseltti.

    Başkentin çark etmesine rağmen, komşusu Gyeonggi'de tüm yabancı çalışanlara test zorunluluğu yürürlükten kalkmadı, sadece yabancıların işe alınması için negatif test sonucu zorunluluğundan vazgeçildi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (680)
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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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