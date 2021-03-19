Tüm yabancı çalışanlara korona testi zorunluluğuyla insan hakları infiali yaratan Seul çark etti

Güney Kore'de tüm yabancı çalışanların Kovid-19 testinden geçmesi zorunluluğundan ırkçılık-ayrımcılık tepkileri nedeniyle geri adım atıldı. Büyükelçiliklerin protestoları, insan hakları komisyonunun soruşturması ve sağlık bakanlığının uyarısının ardından başkent Seul'de uzun kuyruklara neden olan yabancılara test zorunluluğu kaldırıldı.

Tüm yabancı çalışanlara test zorunluluğu uygulamasını en kalabalık eyalet Gyeonggi'nin ardından benimseyen başkent Seul, Güney Kore sağlık bakanlığının koronavirüs pandemisiyle mücadeleden sorumlu merkezi tarafından uyarılması üzerine çark etti. Uyarı büyükelçilikler, ticaret odaları ve insan hakları örgütlerinin tepkisinin ardından geldi.

Rules singling out foreign workers for mandatory coronavirus testing in parts of South Korea will soon be partially revised, diplomatic missions and commerce organisations said on Thursday after they had complained to authorities.​ https://t.co/s0rm25zk4G — Reuters Health (@Reuters_Health) March 18, 2021

Yüksek riskli işyerlerinde herkese test tavsiyesi

Seul kent yönetiminden yabancılara ayrımcılık ya da insan hakları ihlali yapmayacak şekilde test politikalarını düzeltmesini talep ettiklerini açıklayan sağlık bakanlığı yetkilileri, yüksek riskli işyerlerinde hem yabancı hem de Koreli çalışanların testten geçirilmesini tavsiye ettiklerini belirtti.

'Yabancılara nefreti tetikliyor'

Öncesinde yerel yönetimlerin tüm yabancılara test zorunluluğunun ayrımcılık oluşturup oluşturmadığına dair ulusal insan hakları komisyonu soruşturma açtı. Komisyon Başkanı Choi Young-ae "Yabancılar ifadesi, Kovid-19 zanlısı ya da yasadışı iş çeviren suçlu gibi algı oluşturduğundan nefret çekiyor" dedi.

Büyükelçiliklerden protesto notası

Nitekim başını ABD ve Britanya'nın çektiği bir dizi ülkenin büyükelçiliğinin uygulamayı protesto ederken, bu ülkelerle Güney Kore'nin ortak ticaret odaları da uygulamadan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

İktidar partisi milletvekili Lee Sang-min de "Bu bizi tüm dünyaya rezil edecek bir insan hakları ihlalidir. Pandemi önlemleri sözkonusu olduğunda, Kore yurttaşlarıyla yabancılar arasında ayrım güdülemez" tepkisini verdi. Seul'deki üniversiteler ve akademisyenler de seslerini yükseltti.

Başkentin çark etmesine rağmen, komşusu Gyeonggi'de tüm yabancı çalışanlara test zorunluluğu yürürlükten kalkmadı, sadece yabancıların işe alınması için negatif test sonucu zorunluluğundan vazgeçildi.