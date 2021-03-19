Endonezya’daki tsunamide öldüğü düşünülen polis, 16 yıl sonra akıl hastanesinde bulundu

Endonezya’da 2004 yılında meydana gelen tsunamide kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yılın ardından bir akıl hastanesinde bulundu. Asep’in tsunami sonrası yaşadığı trajedi sonucu akli dengesinin bozulduğu öğrenildi.

Endonezya'da 2004 yılında, 9.1 şiddetindeki tsunaminin meydana geldiği gün kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yılın ardından ülkenin Açe bölgesindeki bir akıl hastanesinde ortaya çıktı.

Thought dead after the 2004 tsunami, Abrip Asep has been found — alive https://t.co/cHjkL6YJ6b pic.twitter.com/b0p1Fw0OGD — nzherald (@nzherald) March 19, 2021

​Tsunami sonrası travma yaşadı

Depremin meydana geldiği 26 Aralık gününde görevde olduğu ifade edilen Asep’in, tsnumaninin ardından ağır travma yaşadığı ve akli dengesini yitirdiği öğrenildi.

Asep’in aile üyelerinden biri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “İnanamadık. 16 yıldır hiçbir haber alamıyorduk. Öldüğünü düşündük. Hala hayatta olduğunu bilmiyorduk” dedi.

Açe Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, ailesinin Asep’in hayatta olduğunu öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığı belirtildi.

230 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti

Endonezya’nın Sumatra Adası’nın batı kıyısında, 2004’te 9.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami meydana gelmişti. Ülke tarihindeki en fazla can kaybının yaşandığı 6. felaket olarak kayıtlara geçen depremde, 230 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.