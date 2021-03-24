‘Afganistan hükümeti İstanbul görüşmesine katılacak’

Afganistan’ın BM Daimi Temsilcisi Adela Raz, Afganistan hükümetinin Türkiye’de görüşme düzenleme önerisini memnuniyetle karşıladığını ve bu görüşmeye katılacağını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Raz, “Türkiye’de düzenlenecek olan görüşmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümet bu görüşmeye katılacak ve kadınların, gençlerin ve sivil toplumun tam, eşit ve yapıcı katılımını içeren kapsayıcı sürecin önemini vurguluyoruz. Sesimizi duyurmalıyız” ifadesini kullandı.

Moskova ve İstanbul görüşmelerini, Doha’daki görüşmeleri güçlendirme yönünde atılan anahtar nitelikteki adımlar olarak gördüklerini kaydeden Afgan diplomat, “Bu görüşmelerin sonuçlarının şu ana kadar kaydedilmiş olan ilerlemeyi güçlendirmesini umuyoruz” diye ekledi.