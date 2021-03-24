Myanmar'da yaklaşık 600 kişi serbest, en büyük şehir Yangon'da sessiz grev

Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda gözaltına alınan en az 2000 kişinin yüzlercesi serbest bırakıldı. 7 yaşındaki bir kız çocuğunun güvenlik güçlerinin hedefi olması üzerine ülkenin en büyük şehri Yangon'da sessiz grev var. Cunta yönetimi protestolarda toplam 164 kişinin öldüğünü açıkladı.

Myanmar'da 1 Şubat'taki darbenin ardından protestolarda gözaltına alınan yüzlerce gösterici serbest bırakılırken aktivistlerin sessiz grev çağrısı yerini buldu.

Görgü tanıkları, Yangon'daki Insein hapishanesinden mahkumlarla dolu yaklaşık 15 otobüsün kalktığını aktardı ama tam olarak kaç kişinin serbest kaldığı bilinmiyor. AFP'ye konuşan ve adını vermek istemeyen üst düzey bir hapishane yetkilisi de "Bugün 360 erkek ve 268 kadını serbest bıraktık" dedi.

Strength of our people.

Today, around 600 detainees, mostly students, were freed from prisons. There strength and determination can be seen in this picture.

OUR PEOPLE DESERVE DEMOCRACY.

OUR PEOPLE DESERVE

FREEDOM.

OUR PEOPLE DESERVE

PEACE.#RejectMyanmarMilitaryCoup pic.twitter.com/lMROf6CuPl — CRPH Myanmar (@CrphMyanmar) March 24, 2021

​Siyasi Mahkumlara Yardım Birliği (AAAP) darbe karşıtı gösterilerde en az 2000 kişinin gözaltına alındığı bilgisini vermişti. Cunta yönetimi sözcüsü Zaw Min Tun da dün protestolarda 164 kişinin öldüğünü açıklamış, ölümlerden ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ama kan döküldüğü için protestoları suçlamıştı.

Bununla birlikte aktivistlerin sessiz grev çağrısı üzerine eski başkent ve ülkenin en büyük şehri Yangon'da çoğu mağaza açılmadı, sokaklar boş kaldı.

Aktivistlerden Nobel Aung, Reuters ajansına verdiği demeçte, "Dışarı çıkmak yok, dükkanları açmak yok, çalışmak yok. Hepsi kapalı. Tek günlüğüne" dedi. Mayangone bölgesinden bir sakin de "Normalde sokakta et ve sebze satanlar bugün görünmedi. Araba sesi yok, sadece kuş sesleri" diye konuştu. Kyauktada bölgesinden bir vatandaş da "Sokaklarda pek kimse yok, sadece su satıcıları geçiyor" gözlemini aktardı.

Protesters call for Silent Strike on Wednesday#Myanmar citizens across the country are gearing up to hold a silent strike on Mar. 24. During the strike, people will stay home throughout the day to undermine the regime’s claim that things are now getting back to normal. pic.twitter.com/WdQtI024Vr — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) March 23, 2021

​Grev kararının nedenlerinden biri, dün 7 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesi oldu. Yine AAAP'ye göre Mandalay kentindeki protestolarda güvenlik güçleri evdeki bir adamı vurmak isterken mermi kucağında oturan kızına isabet etti. Kyin Myo Chit adlı kız, hayatını kaybedenler içinde en genç isim oldu. Aile, 19 yaşındaki ağabeyin de gözaltında olduğunu söyledi. Ordudan ise henüz açıklama gelmedi.

"A 7-year-old girl died of bullet wounds in Myanmar’s second city of Mandalay....Witnesses said the girl had been shot inside her home when security forces opened fire in a suburb of the city." https://t.co/YknLirji5Q pic.twitter.com/zJW7ZVLTBR — Kenneth Roth (@KenRoth) March 23, 2021

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