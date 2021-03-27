Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Myanmar'da Genelkurmay Başkanı Hlaing'le görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Myanmar'ın askeri ve askeri-teknik işbirliğini derinleştirmeyi planladığını açıkladı.

Myanmar'ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, ülkesinde yönetime el koyan Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın iki ülke arasındaki ilişkilerin canlandırılmasını öngören stratejik çizgisini koruduğunu belirtti.

Bakanlık, "Taraflar, askeri alanda gelişen karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilerden övgüyle söz etti ve stratejik partnerlik ruhuyla askeri ve askeri-teknik işbirliğini derinleştirmek için elde edilen potansiyeli en etkili şekilde kullanmayı amaçladıklarını teyit etti" ifadelerini kullandı.

Россия и Мьянма продолжат углублять военное и военно-техническое сотрудничество:https://t.co/NNDX3p2not



© Фото: Минобороны России pic.twitter.com/8LgZQ7KohB — zvezdanews (@zvezdanews) March 26, 2021

​Fomin, Myanmar'ın Güneydoğu Asya ve Asya-Pasifik Bölgesi'nde Rusya'nın güvenilir müttefiki ve stratejik partneri olduğunun altını çizdi.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi'nin (NLD) Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar'da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.