Trans olduğunu açıklayan Çinli internet fenomeni, ülkedeki LGBT varlığını yeniden gündeme getirdi

Çin'de bir internet fenomeninin trans olduğunu açıklaması, ülkedeki trans bireyleri yeniden gündeme getirdi. Çinli uzmanlar, LGBT'ler konusunda halkın artık çok daha anlayışlı olduğunu söyledi.

Çin'de yaşayan Abbily isimli 19 yaşındaki internet fenomeni, trans olduğunu açıkladı.

Çin'in Twitter benzeri sosyal medya kuruluşu "Ben 'resmi olarak' kız değilim" ifadelerini kullandı.

"Küçüklüğümden beri annemin topuklarını giymekten zevk alıyorum" diyen ve bu seçimleri nedeniyle okul hayatı boyunca çok defa zorbalığa uğradığını söyleyen Abbily'ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek verdi.

Yaklaşık 6 milyon görüntülenme alan paylaşıma ilişkin yorumda bulunan bir kullanıcı, "Her seçime saygı duyulmalıdır" derken, Pekin'de gençlerin zihinsel sağlık gelişimine ilişkin bir uzman tarafından Global Times'a yapılan açıklamada "Bir çocuk farklıysa, o zaman halka açık yerlerde bazı çıkmazlarla karşılaşması çok olasıdır. Çocuğa 'farklısın' mesajını vermemeliyiz ve kesinlikle ona farklı davranmamalıyız" ifadeleri kullandı.

"Günümüzde internetteki insanlar, halkın LGBT topluluğu hakkında çok az bilgiye sahip olduğu birkaç yıl öncesine kıyasla daha anlayışlı" diyen bir gazeteci ise, "Bunun arkasındaki ivmenin popüler kültürdeki LGBT temalarının ortaya çıkması olduğunu düşünüyorum. insanların onlar hakkında daha fazla düşünmesini ve onlardan hoşlanmasını sağladı" yorumunda bulundu.

Trans çocuklar ve aileleriyle konuşan bir uzman ise, "Ebeveynler olarak çocukları cinsiyet tercihleri konusunda rahat hissettirmeli ve sonra onlarla bu konuda konuşmalıyız. 'Böyle olman için neyi yanlış yaptım?' gibi sorular asla sormamalıyız, çünkü bu onların kendilerini daha da suçlu hissetmelerine ve kendilerini küçümsemelerine neden olabilir" dedi.