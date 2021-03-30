Trans olduğunu açıklayan Çinli internet fenomeni, ülkedeki LGBT varlığını yeniden gündeme getirdi

Çin'de yaşayan Abbily isimli 19 yaşındaki internet fenomeni, trans olduğunu açıkladı.
Çin'in Twitter benzeri sosyal medya kuruluşu "Ben 'resmi olarak' kız değilim" ifadelerini kullandı.
"Küçüklüğümden beri annemin topuklarını giymekten zevk alıyorum" diyen ve bu seçimleri nedeniyle okul hayatı boyunca çok defa zorbalığa uğradığını söyleyen Abbily'ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek verdi.
"Günümüzde internetteki insanlar, halkın LGBT topluluğu hakkında çok az bilgiye sahip olduğu birkaç yıl öncesine kıyasla daha anlayışlı" diyen bir gazeteci ise, "Bunun arkasındaki ivmenin popüler kültürdeki LGBT temalarının ortaya çıkması olduğunu düşünüyorum. insanların onlar hakkında daha fazla düşünmesini ve onlardan hoşlanmasını sağladı" yorumunda bulundu.
Trans çocuklar ve aileleriyle konuşan bir uzman ise, "Ebeveynler olarak çocukları cinsiyet tercihleri konusunda rahat hissettirmeli ve sonra onlarla bu konuda konuşmalıyız. 'Böyle olman için neyi yanlış yaptım?' gibi sorular asla sormamalıyız, çünkü bu onların kendilerini daha da suçlu hissetmelerine ve kendilerini küçümsemelerine neden olabilir" dedi.
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