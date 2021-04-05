Japonya kendi dijital para birimini çıkarmak için testlere başlıyor

Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarafından yapılan açıklamada, 1. fazda dijital para (CBDC) için test ortamı oluşturulacak. Merkez bankası tarafından, dijital paranın bir ödeme aracı olarak ihracı, dağıtımı ve geri toplanması süreçleri değerlendirilecek.

Japan's central bank kicks off experiments on issuing digital currency https://t.co/DG2da4zwzy pic.twitter.com/fSA18UA5oq — Reuters U.S. News (@ReutersUS) April 5, 2021

​Banka tarafından yapılan açıklamada, Mart 2022'ye kadar yürütülecek olan denemelerin ilk aşamasının sadece teknik çalışmalardan ibaret olacağı belirtildi.

İlk aşamadan sonra, dijital para miktarına konulacak sınır ve kullanılacak miktar gibi daha ayrıntılı işlevlerin inceleneceği ikinci aşamaya geçilecek.

Japonya Merkez Bankası İcra Direktörü Shinichi Uchida da geçen ay merkez bankasının, dijital para birimi ödeme hizmeti ve kullanıcılarını içeren bir pilot program başlatacağını söylemişti.