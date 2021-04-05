Çin'de 3 bin yıl önce sıkıştırılmış toprak tekniğiyle yapılan inşaat temeli bulundu

Çin'in başkenti Pekin'de 3 bin yıl önce sıkıştırılmış toprak tekniğiyle yapılmış bir inşaat temeli keşfedildi. 3 bin yıllık kalıntılar, Pekin'de kent uygarlığının 'en erken doğrudan kaynağı' olarak yorumlandı.

Xinhua'nın haberine göre, Pekin Belediyesi Kültürel Miras İdaresi yetkilisi Wang Jing, Fangşan bölgesinin Liulihe ilçesinde yaklaşık 700 metrekarelik bir alanda toprak, kum, balçık, kil ve kireç gibi maddelerin karıştırılarak sıkıştırılmasından elde edilen bir yapı malzemesinden yapılmış bir inşaat temelinin ortaya çıkarıldığını söyledi.

The latest on Beijing’s Liulihe site excavation: A complex of architectural remains with a clear layout was unveiled in Fangshan district. It’s the first time this type of discovery has been made at the site, the ruins of a nearly 3,000-year-old city on the outskirts of Beijing. pic.twitter.com/joWY3iOI94 — Spotlight Beijing (@SpotlightBJ) April 2, 2021

​Wang, temelin en kalın kısmının 1.62 metre olduğunu ifade etti.

İnşaatın en az 4 katmanında insanların tamirat yaptığına dair izlere rastlandığını belirten Wang, kazının, bina yapısı ve bölge tarihi çalışmaları için oldukça değerli olduğunu dile getirdi. Wang, kazı alanında kent duvarları, defin yerleri ve kalıntılara rastlandığını kaydetti.

İnceleme ve keşiflerin 2019'dan bu yana sürdüğü Liulihe kazı alanından, şimdiye kadar yüzlerce kalıntı gün yüzüne çıkarıldı. 3 bin yıllık bu kalıntılar, Pekin'de kent uygarlığının en erken doğrudan kaynağı olarak görülüyor.

Liulihe kazı alanının bulunduğu bölgenin Batı Zhou Hanedanı döneminde Yan Krallığı'nın başkenti olduğu düşünülüyor.​​​​​​​