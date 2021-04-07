Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda 'kan eylemi'

Askeri darbenin protesto edildiği Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle ölen sivillerin sayısı 581'e çıktı. Yangon ve Mandalay'da göstericiler, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle hayatını kaybeden protestocuları anmak için 'kan eylemi' başlatarak sokaklara kırmızı boyalar saçtı.

Göstericiler duvarlara yazdıkları kırmızı renkli yazılarda Myanmar ordusuna, "Daha fazla kan dökme" ve "Asla pes etmeyeceğiz" mesajları verdi.

Komedyen 'Zarganar' gözaltında

Öte yandan darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan 60 yaşındaki komedyen, oyuncu ve yönetmen Maung Thura gözaltına alındı. Myanmar Now internet sitesine açıklama yapan ailesi, sahne ismiyle 'Zarganar' olarak bilinen Thura'nın bu sabah askerler tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Myanmar'ın ünlü komedyenlerinden biri olarak bilinen Thura, daha önce darbe karşıtı açıklamalarından ötürü defalarca gözaltına alınmıştı.

Maung Thura, known by his stage name “Zarganar" the popular Burmese comedian,a fierce critic and often political prisoner of military regime has been reportedly arrested by security forces this morning. His office was also searched, reason still unknown.#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/NoxAKxdWHj — Hnin Zaw (@hninyadanazaw) April 6, 2021

20 kişinin kara listeye alındığı ortaya çıktı

Askeri yönetim, darbe karşıtı protestocuları destekleyen ve aralarında müzisyen, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 20 kişiyi arananlar listesine almış ve haklarında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Darbe karşıtı protestolara destek verdiği gerekçesiyle ülkenin ünlü oyuncularından Lu Min, 21 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Bir diğer oyuncu Paing Phyo Thu hakkında da geçen ay gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kachin eyaletinde kiliselere baskın

Darbe karşıtı komite 9 milyon dolar bağış topladı

The Irrawaddy internet sitesinde yer alan habere göre de Kachin eyaletine bağlı Mohnyin ilçesinde askerler, protestocuların gizlendiğini öne sürerek bazı kiliseleri bastı ve içeride bulunanlara saldırdı. Askerlerin baskın yaptığı kiliselerin giriş kapılarını kırdığı ve bazı eşyalara zarar verdiği kaydedildi.

Darbe karşıtı milletvekillerinin seçilmiş hükümeti geri getirmek üzere kurduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi'nin (CRPH), federal ordu ve sivil hükümet kurmak üzere halktan topladıkları bağış miktarının 9.2 milyon doları bulduğunu açıkladı.

CRPH’nin internet sitesindeki bağış kısmında, son 24 günde ülke içi ve dışından 87 bin 766 kişiden bağış toplandığı ve toplam bağışların 9 milyon 215 bin dolar olduğu bilgisi yer aldı.

Çok sayıda Myanmarlı, sosyal medyada şahsi eşyalarını satışa çıkarmış ve elde ettikleri gelirleri CRPH’ye bağışlamıştı.

The 9 million we raised just in two weeks time just show how passionate and eager the people of Myanmar are in restoring democracy. We will need our donating link as soon as possible. @gofundme https://t.co/qHsQCh3lXd — YML // #MilkTeaAlliance 🇲🇲 (@Milkteaally) April 6, 2021

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