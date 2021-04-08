Güney Kore'de yerel ara seçim: İki büyük şehirde sandıktan muhalefet çıktı

Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu, son oy sayımına göre, başkent Seul'de Halk Gücü Partisinin belediye başkanı adayı Oh Se-hoon'un oyların yüzde 57.5'ini aldığını açıkladı. Seul'de iktidardaki Demokratik Parti'nin adayı Park Young-sun ise oyların yüzde 39.2'sini kazandı.
Güney Kore'nin ikinci en büyük şehri Busan'da da Halk Gücü Partisi'nin adayı Park Heong-joon yüzde 63 oyla belediye başkanı seçildi. Demokrat Partinin adayı Kim Young-choon ise oyların yüzde 34'ünü aldı.
Election pour la Mairie : Le PPP, le principal parti d'opposition en #CoréeduSud 🇰🇷 a battu le DP le parti au pouvoir dans la capitale Séoul et à Busan deuxième ville du pays— AsieNews (@AsiaNews_FR) April 8, 2021
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Yerel ara seçimlerin, Güney Kore'de gelecek yıl yapılacak devlet başkanı seçiminden önce kamuoyunun hassasiyetini yansıtan önemli bir sınav niteliği taşıdığı belirtiliyor.
Son aylarda Moon Jae-in yönetimine, konut fiyatlarındaki artış, kamu görevlilerinin adının karıştığı gayrimenkul spekülasyonu iddiaları ve hatalı görülen diğer siyasi adımlar nedeniyle kamuoyu desteğinin azaldığı ifade ediliyor.
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