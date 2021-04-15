RDIF, Sputnik V aşısının Güney Kore'de üretimi için anlaşma imzaladı

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Güney Kore’de üretilmesi ve teknoloji transferi için GL Rapha ve ISU Abxis şirketleriyle anlaşma imzaladı.

RDIF’in açıklamasında, “RDIF, Güney Kore’nin biyoteknoloji alanında önde gelen şirketlerinden GL Rapha ve ISU Abxis (ISU Group’a bağlı) şirketi Rus Sputnik V koronavirüs aşısının teknoloji transferi ve üretimi için anlaşma imzaladı. RDIF, Gl Rapha ve ISU Abxis şirketi arasındaki anlaşma, konsorsiyum dahilindeki bir şirkete teknoloji transferine yönelik ilk üç taraflı anlaşma. Aşının Yongin kentindeki ISU Abxis şirketinde üretiminin nisan sonunda başlaması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

RDIF, GL Rapha, the leading S. Korean bio-tech company, and ISU ABXIS signed an agreement for technology transfer and production of #SputnikV Korea. The pilot production at ISU ABXIS facility in Yong-In is expected to begin at the end of April, 2021.👇https://t.co/WnK6fZS5wP — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 15, 2021

​Açıklamaya göre, GL Rapha şirketi Şubat 2021’de Sputnik V aşısının Güney Kore’de üretimi için bir konsorsiyum kurdu. Bu konsorsiyumda sekiz önde gelen şirket yer alıyor.