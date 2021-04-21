Kamboçya polisinden koronavirüs kısıtlamalarına uymayanlara sopa ile dayak: 'Hayat kurtarmak için yapıyoruz'

Kamboçya polisi, koronavirüs vakalarındaki artışı durdurmak için alınan 2 haftalık kapanma kararına uymayanları sopa ile döverek ve tutuklayarak cezalandırdı. Polis, tepkilere neden olan cezalandırılmanın arkasında durdu.

Başkent Phnom Penh'in polis birimi sözcüsü, halkın çoğunun onları desteklediğini iddia ederek, sopa ile dayak atma ve tutuklama uygulamalarının hayat kurtarmak için yapıldığını söyledi.

'Hayatlarını kurtarmak için önlemler almalıyız'

Sözcü San Sokseiha, "Phnom Penh yönetimi, bölgenin enfeksiyon riski altında olduğu için kimsenin evlerini terk etmemesine karar verdi. Bunu bazı insanlar dinlemedi. Biz de onların hayatlarını kurtarmak için önlemler almalıyız" dedi.

Ancak Kamboçyalı insan hakları grupları, koronavirüs tedbirlerini uygulamanın daha iyi yolları olduğunu söyleyerek, dayak ve tutuklamaları kınadı.

Kamboçya Enformasyon Bakanı Khieu Kanharith de 'sopa' kullanımını eleştirdi ve faillerin şiddetli bir karşı koyuş göstermemesi halinde polisin bu tür bir güç kullanmaması gerektiğini söyledi.

Khieu Kanharith, sopa tutan polislerin resmini kullanarak "Hizmet kelimesini unutma" paylaşımını yaptı.