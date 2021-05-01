Kırgızistan: Tacikistan tarafından bir köye ateş açıldı

Açıklamada, “1 Mayıs 12:45 itibarıyla (TSİ 9:45) Kırgızistan-Tacikistan sınırında durum gergin. Tacikistan askerleri Batken bölgesinin Leylek ilçesindeki Arka köyünde Kırgız vatandaşlarının evlerine ateş açtı” ifadeleri kullanıldı.

Köylülerin daha önce tahliye edilmiş olduğu belirtilen açıklamaya göre sınır güvenlik güçleri savunma pozisyonuna geçti.

Öte yandan sınır güçleri ayrıca Tacikistan’a ait askeri teçhizatın sınıra doğru hareket ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bununla birlikte Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden kişi sayısı da 33’e yükseldi.

Ne olmuştu?

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan Golovnoy adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan’da yaşanan gerginlik, 29 Nisan’da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmişti.

İki ülkenin sınır birliklerin devreye girmesiyle yaklaşık 10 saat süren çatışmada, daha önce 3'ü asker, 31 Kırgızistan vatandaşının yaşamını yitirdiği, 134 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Tacikistan tarafında ise 8 Tacik vatandaşın yaşamını yitirdiği, 90’dan fazla kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

İki ülkenin Dışişleri Bakanları yaptığı görüşme sonucunda, 29 Nisan'da yerel saatle 20.00'den itibaren bölgede tam bir ateşkes ve askeri güçlerin konuşlandırıldıkları eski yerlere çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

İki ülkenin devlet başkanları ateşkesi konuştu

Tacikistan Devlet Başklanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, ülkenin lideri İmamali Rahman ve Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde sınırdaki ateşkesle ilgili varılan anlaşmaların yerine getirilmesi ve birliklerin daimi görev noktalarına dönmesini konuştu.

Kırgızistan 27 binden fazla kişiyi tahliye etti

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Eliza Soltonbekova, basın toplantısında yaptığı açıklamada sınırdaki gerginliğin olduğu Batken bölgesinden 27 bin 358 kişinin tahliye edildiğini söyledi.