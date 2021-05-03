Güney Çin Denizi ihtilafı kızıştı: Filipinler Dışişleri Bakanı'ndan Çin'e 'S..tir git'

Güney Çin Denizi'nin paylaşılamayan sularında Çin ve Filipinler gemileri arasında gerilim yaşanırken, Filipinler Dışişleri Bakanı Locsin, "Çin, dostum, daha ne kadar kibar dille söyleyebilirim? Bir bakayım... TAMAM... S..TİR GİT" diye tweetledi.

Stratejik önemi kadar yeraltı zenginlikleriyle de öne çıkan Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunan Çin'le egemenlik ihtilafı yaşayan bölge ülkelerinden Filipinler'de, Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, her konuda ağzını bozan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin izinden giden bir açıklama yaptı.

'Daha ne kadar kibar dille söyleyebilirim?'

Çin gemilerinin Güney Çin Denizi'ndeki konumlarının yasadışı olduğunda ısrar eden Filipinler Dışişleri Bakanı, Pekin'in nereye gitmesi gerektiğine dair görüşünü en açık seçik dille ifade etti.

Locsin, "Çin, dostum, daha ne kadar kibar dille söyleyebilirim? Bir bakayım... TAMAM... S..TİR GİT" diye tweetledi.

China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE FUCK OUT. What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend; not to father a Chinese province … https://t.co/KTv1TOQvN7 — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 3, 2021

Çin'i 'çirkin budalaya' benzetti

Twitter'da sık sık sert bir dil kullanan Locsin, son çıkışını "Her zamanki tatlı diplomatik dil hiçbir işe yaramaz" diye savundu.

Filipinler Dışişleri Bakanı, Duterte döneminde ilişkilerin düzeldiği Çin için 'ilginin dost olmak isteyen yakışıklı adama yönelmesine neden olan çirkin budala' benzetmesi de yaparak, dolaylı dille ABD ile ittifak tehdidinde bulundu.

Çin'in eylemlerine 'savaş tehdidi' gerekçesiyle protesto notası

Manila ile Pekin arasındaki Güney Çin Denizi ihtilafı, Filipinler'in ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) mart ayında yüzlerce Çin teknesinin boy göstermesiyle yeniden alevlendi. Teknelerin çekilmesi için yaptığı çağrılara Pekin'den ret yanıtı alan Filipinler, denizdeki askeri devriyeleri artırma yoluna gitti.

Daha önce Pekin'in sahil güvenliğe ihtilaflı sularda Çin'in egemenliğini ihlal eden unsurları vurma, resifler ile adalar üzerinde diğer ülkelerin inşa ettiği yapıları yıkma ve Çin'in kara sularına yasadışı giren yabancı gemilere el koyma yetkisi vermesini protesto etmiş olan Locsin, bunu 'savaş tehdidi' diye nitelemişti.

Çin sahil güvenliğini ihtilaflı Scarborough resifi yakınındaki deniz tatbikatlarına katılan Filipinli teknelere karşı 'savaşçı eylemlerde bulunmakla' suçlayan Filipinler Dışişleri Bakanlığı, geçen ay devriye ve tatbikatlardaki teknelerine yönelik eylemleri gerekçesiyle Çin'e protesto notası vermişti. Bakanlık, Çin teknelerinin varlığının 'Filipinler egemenliğinin açık ihlali' olduğunu söylemişti.

Çin'in kontrolündeki Scarborough resifi, bölgenin en zengin balıkçılık alanlarından biri.