Güney Kore polisi 'seri kedi katilinin' peşinde

Güney Kore polisi, Daejeon kentinde binden fazla kediyi zehirleyerek öldürdüğü sanılan 'seri kedi katilini' arıyor.

Güney Koreli hayvan hakları savunucuları, Başkan Moon Jae-in'den binden fazla sokak kedisini öldürdüğü iddia edilen kişinin yakalanmasını istedi.

Moon'dan Daejeon'daki "seri kedi katili"ni durdurmasını talep eden online imza kampanyası başlatıldı. Kampanya 43 binden fazla kişi imzalarıyla destek verdi.

Eczaneden fare zehri satın alan kişi aranıyor

Yetkililer, bir hayvan ölüsü ve bozulmuş et parçasının yanı sıra Sintanjin semtindeki kamera görüntülerini inceledi.

Polisin yaklaşık bir ay önce bir eczaneden fare zehri satın alan bir kişiyi aradığı da belirtildi.

Kore Hayvanları Kurtarma 119 grubu, kedi ölümlerinin arkasındaki kişinin 70'li yaşlarda bir erkek olduğuna inandıklarını ifade etti. Grup üyeleri, yaşlı adamı 2018'de zehirli yiyecek bırakırken yakaladıklarını iddia ett, ancak o dönembırakılan yiyeceklerden ölen bir kedi olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı için suçunu kanıtlayamayacaklarını söylediler.

Ayrıca 'Sintanjin katili' olarak adlandırılan yaşlı adamın, hayvan koruma yasalarını ihlal ettiği için 2016 yılında 700 bin won (622 $) para cezasına çarptırıldığını söylediler.

Hayvan hakları aktivistleri, her gün fare zehirli 30 parça çiğ veya pişmiş tavuk eti bulunan semtte son 13 yılda binden fazla kedi ölüsü gördüklerini söyledi.

Ayrıca, sokaklarda bırakılan toksik atıkların köpeklere ve hatta çocuklara zarar verebileceğine işaret ettiler.