Çin'de asma köprünün cam zemini kırıldı: Bir turist mahsur kaldı

Piyan Dağı civarında bulunan tatil köyünü ziyaret eden bir turist, bölgede bulunan ve yerden 100 metre yükseklikte olan cam zeminli asma köprüde camın parçalanması sonucu kurtarılmayı bekledi.

On Friday, this man was left hanging on for dear life 100 m (330 ft) from the ground, after strong winds shattered the glass bridge built into the Piyan Mountain in Longjing, #China 🇨🇳 #TravelNews #visitChina #travelandhome pic.twitter.com/MwWJgYhu7q — Travel And Home® (@TravelandH) May 10, 2021

​Fotoğraflarda adamın, köprü zeminindeki camın şiddetli rüzgar sonucu parçalanmasıyla köprüye güçlükle tutunduğu görülüyor.

Öte yandan, kurtarma ekipleri bölgeye ulaşana kadar adamın yarım saat boyunca köprüde kaldığı belirtiliyor.

Talihsiz turistin kurtarıldığı ve olayı hasarsız atlattığı ancak kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü bildirildi. Olayın yaşandığı asma köprü ise bir sonraki duyuruya kadar kapalı tutulacak.