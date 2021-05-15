Hindistanlı siyasetçi: Koronavirüs, insanlar gibi yaşama hakkı olan canlı bir organizma

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinin eski başbakanı Trivendra Singh Rawat, ülkesinin pandeminin ikinci dalgasının en kötü günlerinden geçtiği bir dönemde koronavirüsün de insanlar gibi yaşamaya hakkı olan canlı bir organizma olduğunu söylemesiyle tepkileri üstüne çekti.

Uttarakhand eyaletinin bu sene aniden görevden alınan eski başbakanı Trivendra Singh Rawat, yerel bir televizyona demecinde, “Felsefi açıdan bakılırsa, koronavirüs de canlı bir organizma. Bizler gibi onun da yaşamaya hakkı var” açıklamasını yaptı.

“Ancak biz (insanlar) kendimizin en zeki canlı olduğunu düşünüyoruz ve onu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. O da sürekli olarak kendini mutasyona uğratıyor” diye sözlerini sürdüren Rawat, bunun yanında, insanların koronavirüsten korunmak için ondan daha hızlı ilerlemesi gerektiğini söyledi.

“Seen from a philosophical angle, coronavirus is also a living organism. It has the right to live like the rest of us. But we (humans) think ourselves to be the most intelligent and are out to eliminate it," he told a private news channel.https://t.co/AkmtkQUQds — The Wire (@thewire_in) May 14, 2021

‘Virüse korunma sağlansın’

Rawat’ın, ülkesinin, salgının çok şiddetli geçen ikinci dalgasıyla baş etmeye çalıştığı bu dönemde yaptığı söz konusu açıklamalar hem siyasetçiler hem de kamuoyundan tepki aldı.

Sözgelimi Twitter’da bir kullanıcı iğneleyici bir dille, “Öyleyse bu virüse sığınak sağlamalısınız” dedi.

‘Duyarsız olduğu kadar aptal da’

Hindistanlı siyasetçiler de Rawat’ın açıklamasının, ‘hem duyarsız hem de aptalca olduğunu’ belirttiler.

Rawat’ın eskiden başbakanı olduğu Uttarakhand’ın Kongre Başkan Yardımcısı Suryakant Dhasmana, “Rawat’ın söyledikleri aptallık ve saçmalık. Aklını kaybetmiş, partisinin yerine başkasını getirmiş olması nedeniyle ileriyi göremiyor” yorumunda bulundu.

‘Virüs canlı bir organizmaysa Ravana da öyleydi, ancak tanrılar tarafından öldürüldü’

Dhasmana şöyle devam etti: “Virüs canlı bir organizma; (Hindulara göre şeytan olan) Ravana, Kansa ve Mahishasura da öyleydi. Ancak hepsi tanrılar tarafından öldürüldü, zira bu virüs gibi onlar da dünyayı yok ediyorlardı. Rawat saçmalıyor.”

‘İnekler nefes alıp veren tek hayvanlar’

Diğer yandan bu, Rawat’ın tepki ilk açıklaması değil. Siyasetçi 2019’da da ineklerin nefes alıp veren tek hayvanlar olduğunu söylemesiyle kamuoyunu ‘şaşırtmıştı.’ Rawat, bu yılın mart ayında partisi tarafından aniden görevden alındı.

Hindistan’da haftalardır hâlâ günde 300 bini aşkın yeni vaka ve yaklaşık 4 bin can kaybı kayıtlara geçiyor.