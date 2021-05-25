Çin'den 'kayıtlı ilk koronavirüs vakasından önce Vuhan laboratuvarında 3 personel hastalanmıştı' haberine yalanlama

Çin, The Wall Street Journal gazetesinde çıkan ve koronavirüsün ilk kez tespit edildiği 8 Aralık 2019 tarihinden önce Vuhan'daki virüs laboratuvarında birkaç personelin hastalandığına dair haberi yalanladı.

The Wall Street Journal, Vuhan'daki virüs laboratuvarı çalışanlarından bazılarının, koronavirüs benzeri semptomlara sahip ilk hastanın kaydedildiği 8 Aralık 2019 tarihinden önce hastalandığını iddia etti.

ABD istihbarat verilerine dayandırılan haberde, 3 araştırmacının resmi kayıttan aylar önce benzer semptomlarla hastaneye başvurduğu iddia edildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar ise, söz konusu raporun teyide muhtaç olduğunu söylerken, bazı kaynaklar ise istihbaratın 'oldukça güçlü olduğunu' söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise, Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılarla ilgili iddiaların 'tamamen yanlış' olduğunu söyledi.

ABD'yi 'Vvirüsün laboratuvardan yayıldığına dair teoriyi canlandırmaya çalışmakla' suçlayan Cao, "Takip edilebilirliği umursuyorlar mı yoksa sadece dikkat dağıtmaya mı çalışıyorlar?" dedi.

Cao, Vuhan'daki laboratuvarın mart ayında çıkardığı bir raporu öne çıkararak "30 Aralık 2019'dan önce Sars-CoV-2'yle hiç karşılaşmadıklarını" hatırlattı.

Öte yandan, laboratuvar yöneticisi Yuan Zhiming de Global Times'a yaptığı açıklamada "Bu iddialar asılsızdır. Laboratuvar bu durumun farkında değildi ve ben bu tür bilgilerin nereden geldiğini bile bilmiyorum" ifadelerini kullandı.