Çin'de bir çobanın maraton faciasında 6 yarışmacıyı ölümden kurtardığı ortaya çıktı: 'Battaniyelere sardım'

Çin'de bir çobanın, 21 yarışmacının öldüğü bir maraton yarışı sırasında 6 yaralı koşucuyu kurtardığı ortaya çıktı. Olayın medyada yer bulmasının ardından çoban, ülke genelinde 'kahraman' olarak anılmaya başladı.

Çin'de Zhu Keming isimli bir çoban, 3 günlük bir sürede ülke genelinde en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

100 kilometrelik maraton yarışında 21 sporcunun ani hava değişiminden kaynaklanan hipotermi nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından çoban Zhu'nun 6 yaralı sporcuyu ölümden kurtardığı ortaya çıktı.

#Ultramarathon



Shepherd hailed as hero in deadly #ChinaUltramarathon race



The shepherd rescued three men and three women, but regrets that he was unable to do more to help others who reportedly succumbed to hypothermia



Details➡️ https://t.co/U9ibDtZ8wc pic.twitter.com/j09l2UR1Dj — TOI Sports (@toisports) May 25, 2021

​Konuyla alakalı, aşırı hava koşullarını görmezden geldiği öne sürülen organizatörlere suçlamalar yöneltilirken Zhu, devlet medyasına verdiği demeçte, cuma günü öğlen saatlerinde koyunlarını otlattığı sırada olayın meydana geldiğini ifade etti.

Olay anını anlatan Zhu, "Acil durumlar için kıyafet ve yiyecek depoladığım mağaraya girdim. Ancak içeride yarışmacılardan birini gördüm. Yarışmacının yerde yattığına ve acı çektiğine şahit oldum" dedi.

Çinli çoban, adama mağaradaki yaşam mücadelesi boyunca eşlik ettiğini, donmakta olan ellerine ve ayaklarına masaj yaptığını, ateş yakarak yarışmacının giysilerini kuruttuğunu belirtti.

Zhu'nun anlattığına göre, 4 yaralı koşucu daha mağaraya girerek çobana diğerlerinin dışarıda mahsur kaldığını, bazılarının ise bilinçsiz olduğunu söyledi.

Zhu bir kez daha dışarı çıktığını, şiddetli yağan doluya ve dondurucu soğuğa rağmen yerde yatan bir koşucuya ulaştığını anlattı. Çoban, bu yarışmacıyı da mağaraya getirip battaniyelere sararak hayatını kurtardığını ifade etti.

'Orada ölüp gidecektim'

Olayın ardından konuşan koşucu Zhang Xiaotao,diye yazdı.

Çin devlet medyasına konuşan Zhu, "Sıradan işler yapan sıradan bir insanım" ifadelerini kullandı.

Zhu, 3 erkek ve 3 kadını kurtarmasına rağmen hipotermiye yenik düştüğü bildirilen diğerlerine daha fazla yardım edemediği için pişmanlık duyduğunu söyledi.

"Hala kurtarılamayan bazı insanlar vardı" diyen çoban, "Cansız iki adam vardı ve onlar için hiçbir şey yapamadım. Üzgünüm" diye ekledi.

Öte yandan Çin medyasına göre, diğer maraton etkinlikleri ise bir süreliğine askıya alındı.