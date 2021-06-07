Pakistan'da tren kazası: 40 ölü, 100'den fazla yaralı

Pakistan'ın Sindh eyaletinde, iki trenin çarpışması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti.
More than 30 dead as two trains collide in southern Pakistan - police official pic.twitter.com/DsHLFJMm1E— Reuters (@Reuters) June 7, 2021
Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti.
#BREAKING: Millat Express collides with Sir Sayyed Express. Incident took place near Daharki (in between Sukkur & Sadiqabad #BreakingNews #MillatExpress #Pakistan #India pic.twitter.com/mU5X4P61uF— International Leaks (@Internl_Leaks) June 7, 2021
Kazada en az 100 kişinin de yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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