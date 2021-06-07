Pakistan'da tren kazası: 40 ölü, 100'den fazla yaralı

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında en az 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde, iki trenin çarpışması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti.

More than 30 dead as two trains collide in southern Pakistan - police official pic.twitter.com/DsHLFJMm1E — Reuters (@Reuters) June 7, 2021

​Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti.

#BREAKING: Millat Express collides with Sir Sayyed Express. Incident took place near Daharki (in between Sukkur & Sadiqabad #BreakingNews #MillatExpress #Pakistan #India pic.twitter.com/mU5X4P61uF — International Leaks (@Internl_Leaks) June 7, 2021 ​Kazada en az 100 kişinin de yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



