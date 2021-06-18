'Kuzey Koreli korsanlar, Güney Kore Atom Araştırma Enstitüsü'ne siber saldırı düzenledi'

Güney Kore Halk Gücü Partisi Milletvekili Ha Tae-Keung, ülkesindeki Güney Kore Atom Araştırma Enstitüsü'ne Kuzey Kore devletiyle bağlantılı siber saldırı yapıldığını söyledi.



Keung'un açıklamasında, 14 Mayıs'ta Kore Atom Araştırma Enerjisi Enstitüsü'ne yetkisiz 13 girişin yapıldığını, bu kişilerin de Kuzey Kore devletiyle bağlantılı olabileceğini iddia etti.



Milletvekili, Güney Kore'nin nükleer teknolojiyle ilgili bilgilerinin sızdırılmasının 'büyük güvenlik zafiyeti' olduğunu belirterek, "Devletin nükleer enerjiyle ilgili bilgileri Kuzey Kore'nin eline geçtiyse ülke büyük güvenlik zafiyetiyle karşı karşıya kalabilir. Bu saldırı Kuzey Kore'nin 2016'da Savunma Bakanlığı'na yönelik düzenliği siber saldırıyla aynı seviyededir" görüşünü dile getirdi.



Enstitü, Milletvekili Ha'nın siber saldırı iddialarını kabul ederken, bilgisayar korsancılığının arkasında Kuzey Kore'nin olup olmadığının henüz tespit edilemediğini açıkladı. Enstitü konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü de bildirdi.



Güney Kore medyası, geçtiğimiz şubat ayında Kuzey Koreli siber korsanların, Biontech-Pfizer aşı teknolojisinin çalınması için korsan saldırılarda bulunduğunu öne sürmüştü.





