Filipinler Devlet Başkanı'ndan aşı olmayanları hapse atma tehdidi

Koronavirüs pandemisini en ağır geçiren Asya ülkelerinden olan Filipinler'de Devlet Başkanı Duterte, aşı merkezlerini doldurmayan yurttaşlarına "Tercihinizi yapın, ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım" diye seslendi.

Tartışmalı açıklamaları ve icraatlarıyla gündemden düşmeyen popülist liderlerden olan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, koronavirüs aşısı olmayı reddedenlere demir parmaklıkların ardını gösterdi.

Filipinler'in toplam 1 milyon 364 binden fazla vaka ve 23 bin 749 ölümle pandemiyi en ağır geçiren Asya ülkeleri arasında yer almasına rağmen aşılama merkezleri boş kalırken, Duterte, televizyondan halka "Tercihinizi yapın, ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım" diye seslendi.

Devlet Başkanı, "Beni yanlış anlamayın, bu ülkede bir kriz var. Hükümete kulak vermeyen Filipinliler yüzünden çileden çıkıyorum" diye konuştu.

"You choose, vaccine or I will have you jailed."



Philippine President Rodrigo Duterte has threatened to jail people who refuse to be vaccinated against the coronavirus. https://t.co/p1Hfqgil7o — CNN International (@cnni) June 22, 2021

Daha önce sağlık yetkilileri yurttaşlara aşı olmaları çağrısı yaparken bunun zorunlu değil gönüllü bir uygulama olduğunu dile getirmişti.

20 Haziran itibarıyla Filipinler'de iki dozluk tam aşılama olanların sayısı 2.1 milyonda kaldı. Oysa 110 milyon nüfuslu ülkede hükümetin hedefi bu yıl 70 milyon kişiye aşı yapmak. Pandemiyle mücadele sıkı önlemler uygulayan Duterte, okulları açmama kararında da ısrar ediyor.

Uyuşturucuyla mücadele seferberliği adı altında yargısız infaza başvuran ve bu yolla binlerce silahsız zanlının öldürülmesinden sorumlu tutulan Devlet Başkanı, konuşmasında, bir savcının Filipinler'deki yargısız infazlarla ilgili tam soruşturma yetkisi talep ettiği Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) de hedef aldı. Mart 2018'de Filipinler'i UCM kurucu anlaşmasından çıkarmış bulunan Duterte, UCM'yi 'zırvalık' diye niteleyip soruşturmayla işbirliği yapmayacağını tekrarlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Beyaz insanların karşısına çıkıp niye suçlamaları dinleyeyim ya da kendimi savunayım. Delirmiş olmalısınız."

Görüşü sorulan UCM Sözcüsü Fadi El Abdallah "Bu mahkeme bağımsız bir yargı kurumudur ve siyasi açıklamalarla ilgili yorum yapmaz" dedi.