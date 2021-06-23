Myanmarlı hizmetçisini işkence ederek öldüren Singapurlu kadın 30 yıl hapis cezası aldı

İşkence edilerek öldürülen Myanmarlı hizmetçi davası, Singapur'da son yıllarda sıklıkla görülmeye başlayan hizmetçi istismar vakaları arasında yer alıyor.

Yetkililer, hizmetçisi Piang’a ilişkin cinayet de dahil bir dizi suçlamayı kabul eden 40 yaşındaki Murugayan’ın yaptığı işkenceyi, 'şeytani ve tamamen insanlık dışı' olarak nitelendirdi.

A 41-year-old Singapore woman identified as Gaiyathiri Murugayan has been sentenced to 30 years in prison for torturing her housemaid to . ✍️ Jokes Naijahttps://t.co/1TTZR8fwDL — Jokes Naija (@JokesNaija) June 22, 2021

​Savcılığın 24 yaşındaki kadının maruz kaldığı işkence ve ölümüne dair ortaya koyduğu detayları 'şok edici' bulduğunu ifade eden yargıç, davanın ülkedeki 'en kötü cinayet vakalarından biri' olduğunu ve kurbanın ölümünden önceki bir ay boyunca maruz kaldığı istismar seviyesini kelimelerle tarif edemeyeceğini söyledi.

Mahkeme, yurt dışından Singapur’a çalışmak için gelen Myanmarlı hizmetçinin Ekim 2015'ten itibaren Murugayan tarafından istismar edildiği bilgisini paylaşırken evdeki güvenlik kamerası görüntüleri kurbanın ölmeden bir ay önce her gün birkaç kez saldırıya maruz kaldığını gösterdi.

Piang Ngaih Don, 2016 yılında aldığı yaralardan dolayı öldüğünde sadece 24 kiloydu.