Tokyo Olimpiyatları'nda alkol satışı halkın tepkisi üzerine yeniden yasaklandı

Tokyo 2020 organizasyon komitesi başkanı Seiko Hashimoto, çarşamba günü yaptığı açıklamada, oyunların 'güvenli ve emniyetli' olmasını sağlamak için daha önce serbest bırakıldığı yönündeki açıklamalara rağmen alkol satışı yasağına karar verildiğini söyledi.

Bu haftanın başlarında, ise, olimpiyat sponsoru Asahi Breweries'in baskısını takiben Japon spor hayranlarının mekanlarda alkol içmesine izin vermeye hazır oldukları söylenmişti. Ancak Hashimoto, Asahi'nin yasağı kabul ettiğini söyledi.

Öte yandan, hafta sonu tüm olağanüstü halin kaldırıldığı Tokyo'da alkol tüketiminde kısıtlamalar devam ediyor.

Tokyo sakinleri, bar ve restoranlarda 11.00-19.00 saatleri arasında tek başlarına veya başka bir kişiyle 90 dakikaya kadar içki içebiliyorlar.

Söz konusu kısıtlamalar devam ederken, Olimpiyatlara gösterilen bu 'istisna' ise tepkiyle karşılanmıştı.

Tokyo Tabipler Birliği başkanı Haruo Ozaki, Salı günü yaptığı açıklamada “Restoran işletmecilerine bu kadar uzun süre önlemler aldıktan sonra, olimpiyatlar bir istisna mı?” açıklamasında bulunmuştu.

Bunun yanında, olimpiyat oyunları için alınan seyirci kısıtlaması kararı da sporseverlerin tepkisiyle karşılanmıştı.

Katılımlar, bir mekan kapasitesinin yüzde 50'si veya maksimum 10 bin seyirci ile sınırlandırılacak.

Bu karar, hükümetin kıdemli sağlık danışmanı Shigeru Omi'nin 'yeni bir virüs salgınını önlemenin en iyi yolunun seyircileri tamamen yasaklamak olduğu' yönündeki uyarılarına rağmen alınmıştı.

Kararı savunan Hashimoto ise, taraftarların varlığının oyunları geliştireceğini söyleyerek "Etkinlikleri seyircisiz yapmanın riski azaltacağını anlıyorum, ancak diğer etkinliklerde ve turnuvalarda kümelenme olmadığına dair kanıtlar var" ifadeleriyle kararı savundu.

Japon medyasında ise, seyirci "Koronavirüs enfeksiyonlarının yayılmasının nasıl önleneceğine ilişkin uzman görüşlerini açıkça reddediyor" ifadeleriyle eleştirimişti.