Çin lideri Şi’den uluslararası arenada tek taraflı eylemlere karşı mücadele çağrısı

Video konferans yoluyla düzenlenen Çin Komünist Partisi ve Dünya Siyasi Partiler Zirvesi’nde konuşan Çin lideri Şi, “Uluslararası kurallar dünyanın tüm ülkeleri tarafından tanınmalı ve bir azınlık tarafından formüle edilmemeli. Çok taraflılık adına, tek taraflı eylem politikasına ortaklaşa direnmek, hegemonyacılığa ve güç politikasına karşı mücadele etmek gerekiyor” ifadesini kullandı.

Çin lideri, BM Anlaşması’nın amaçlarını ve ilkelerini sıkı bir şekilde desteklemeye, uluslararası meselelerin istişare yoluyla çözülmesini savunmaya, uluslararası düzenin ve uluslararası ilişkiler sisteminin daha adil ve rasyonel bir yönde gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Şi, “Çin hiçbir zaman hegemonya, genişleme veya etki alanlarının genişlemesi için çalışmayacak. Çin Komünist Partisi, sınır ötesi koordinasyon ve işbirliğini teşvik etmek için farklı ülkelerden siyasi partilerle birlikte çalışacak” diye ekledi.