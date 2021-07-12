Rusya'nın Afganistan Başkonsolosluğu'nun diplomatları geçici olarak Özbekistan'a sevk edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi, Rus Dışişleri İkinci Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov, Rus basınına demecinde Rusya’nın Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu'nun Hayraton kentinde görev yapan çalışanlarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak Özbekistan'a sevk edildiğini belirtti.

“Hayraton kentinde durum belirsiz olduğu için çalışanlarımızın güvenliğini riske atmamak amacıyla onları geçici olarak Özbekistan topraklarına sevk ettik” diyen Kabulov, başkent Kabil’de şu anda Rus diplomatları güvenliğine yönelik tehdit olmadığını sözlerine ekledi.

Özbekistan Dışişleri: Rus Konsolosluğu’nun çalışanları Özbekistan’a getirildi

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Mezar-ı Şerif’teki Rus Başkonsolosluğu'nun Hayraton kentinde görev yapan çalışanlarının Özbekistan’a sevk edildiği doğrulandı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yusup Kabuljanov, “Rusya Federasyonu'nun Hayraton’daki konsolosluk ofisinde çalışan diplomatların güvenli bir şekilde Özbekistan topraklarına sevk edildiğini doğruluyorum” diye konuştu.

Daha önce Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitry Jirnov, Mezar-ı Şerif'teki konsolosluğun ‘durum netleşinceye kadar’ kapatıldığını duyurmuştu.

Rus Büyükelçi, Taliban’ın şimdiye kadar Afganistan’ın büyük bir kısmını işgal etse de Mezar-ı Şerif de dahil olmak üzere hiçbir büyük kenti kontrolüne geçirmediğini ifade etmişti.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirmişti. Taliban, uluslararası askeri gücün büyük bir kısmının terk ettiği Afganistan’ın yüzde 85’inin kontrolünü eline geçirdiğini ileri sürüyor.