Afgan Büyükelçi'nin kızı kaçırıldı ve işkenceye uğradı

26 yaşındaki Silsila Alikhil'in başkentin ortasında uğradığı saldırıyla ilgili olarak henüz hiç kimse gözaltına alınmadı. Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Alikhil'in 'ağır işkenceye' maruz kaldığını söyleyerek hızlı bir soruşturma yürütülmesini talep etti.

T24'ün Associated Press'ten aktardığına göre, bir hastane raporuna göre Alikhil'in kafasında darbe izleri, el ve kollarında iple bağlandığına dair ibareler ve vücudunda morluklar görüldü. Raporda aynı zamanda 26 yaşındaki kadının vücudunda kırıklar olabileceğine dair şüpheler olduğu ve röntgen çektirmeye gönderildiği iade edildi.

Hastane raporuna göre Alikhil yaklaşık 5 saat alıkonulduktan sonra İslamabad'daki hastaneye polis tarafından getirildi.

Pakistan, saldırının 'rahatsız edici' olduğunu söyledi ve Afgan Büyükelçi'nin evinin çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Afganistan, Pakistan'ı uzun süredir ülkeye cihatçı militanlar gönderip Taliban'a güvenli alan sağlamakla suçlarken İslamabad da Kabil'i topraklarında Pakistan karşıtı gruplara göz yummaklar suçluyor.