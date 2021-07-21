Taliban: Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz ancak havalimanı planına karşıyız

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Türkiye'yle iyi ilişkiler istediklerini ancak yabancı güçlerin çekilmesinin ardından Ankara'nın havalimanı işletme planına karşı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” sözlerinin ardından Taliban'dan yeni açıklama geldi.

TRT Arapça'nın aktardığına göre Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Türkiye ile ortak çıkarlar üzerine inşa edilen iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti. Mücahid, açıklamasının devamında, "Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz. Türkiye'den, mühendis, doktor, tüccar, bilim insanı getirmesini istiyoruz, savaş ve silah değil" ifadelerini kullandı.

​Taliban Sözcüsü, "Türkiye kardeşimiz, çok eskiden beri ortak ilişkimiz var. Ancak Türkiye'nin son 20 yıldaki duruşu bizim açımızdan uygun değil çünkü NATO üyesi olarak Afganistan'da bulunuyor" dedi.

"Yabancı güçlerin Afganistan'daki varlığı iyi değil çünkü bu, Afgan iç işlerine karışmak demek" diyen Mücahid, "Kabil havalimanını ve diplomatik misyonları korumak, Afganların sorumluluğunda" diye ekledi.