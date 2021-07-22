Taliban, Afganistan'ın 200'den fazla ilçe merkezini kontrol altına aldı

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'da geri çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban'ın ülkedeki ilerleyişinin şiddeti giderek artıyor. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley yaptığı açıklamada, Afganistan'ın 419 ilçe merkezinden 200'den fazlasının Taliban kontrolü altında olduğunu kaydetti. Afganistan'da güvenlik durumunun hızla kötüleştiğine dikkat çeken Milley, hiçbir eyalet başkentini ele geçirmediğini, fakat bu başkentlerin yarısının sınırlarına baskı uyguladığını belirterek, "Stratejik momentum, Taliban ile ilgili gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Taliban'ı ülkeninyüzlerce hükümet binasını yıkmakla suçlarken, Taliban tarafından yapılan açıklamada ise, yöneltilen kapsamlı yıkım suçlamaları reddedildi.

Öte yandan 24 Haziran tarihinde Milley, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde yaptığı konuşmada, Afganistan'da 419 ilçe merkezinden 81'inin Taliban'ın kontrolünde olduğunu ifade etmiş, buna karşı 34 eyalet başkentinden hiçbirinin Taliban kontörlünde olmadığını açıklamıştı.

"Taliban'ın ileri karakolları ve benzeri yerler ile ve bazı ilçe merkezlerini ele geçirdiği doğru" diyen Milley, Taliban'ın 81 ilçe merkezinin yüzde 60'ının geçtiğimiz yıl, yüzde 40'ını ise son 2 ayda ele geçirdiğini aktarmıştı.