Rusya: Taliban, Kabil ile görüşmelere hazır olduğunu doğruladı

Zaharova, dünkü basın brifinginde, “Afganistan’daki çatışmaya dahil olan taraflar arasında bir uzlaşma olasılığından bahsederken öncelikle Afganlar arasındaki barış müzakere sürecini kastediyoruz. Bu sürecin sonunda, Afganistan’ın gelecek devlet yapısının hatları geliştirilip tanımlanmalı, ayrıca ülkenin tüm etnik ve siyasi güçlerinin katılımıyla kapsayıcı bir geçici hükümet kurulmalı. Taliban yönetimi böyle diyaloga hazır. En azından onların açıklamalarını temel alıyoruz” diye açıkladı.

Zaharova, Taliban ile görüşmeler sırasında, özellikle de 8 Temmuz Moskova ziyaretleri sırasında, hareketin “söz konusu konuları Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşmeye hazır olduğunu doğruladığını” söyledi.