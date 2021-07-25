Çin'deki sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi

Çin'in Henan eyaletinde 9 milyondan fazla kişi şiddetli yağışlardan etkilenirken, yaklaşık 1 milyon kişi güvenli bölgelere taşındı. 3 bin 800’den fazla evin yıkılmasına neden olan selde yaşamını yitirenlerin sayısı 58’e yükseldi.

Selin meydana getirdiği çukurlar acil durum ekipleri ve askerler tarafından kum torbaları ile kapatılırken, selden etkilenen bölgelere gıda yardımları sürüyor.

17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.