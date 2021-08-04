ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: Taliban, bir sonraki hükümette aslan payı istiyor

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'da ilerleyişini sürdüren ve askeri gücünü artıran Taliban'ın olası bir barış anlaşması sonrası kurulacak hükümette 'aslan payı' talep ettiğini söyledi.

Halilzad, Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Afganistan hükümetinin yeni bir askeri strateji belirlemeden müzakere edilecek bir anlaşmayı kazanamayacak kadar zayıf olduğu uyarısında bulundu.

Taliban'ın son haftalarda elde ettiği kazanımlardan cesaret aldığını ve 'maksimalist bir ruh hali' içinde olduğunu belirten Halilzad, "Bu noktada, askeri durum göz önünde bulundurulduğunda bir sonraki hükümette aslan payı talep ediyorlar" dedi.

Afganistan'da herhangi bir siyasi çözümün geniş tabanlı ve kadın hakları ile uluslararası hukuka saygılı olması gerektiğini ifade eden Halilzad, ancak sahadaki askeri gerçeklerin böyle bir çözüme ulaşmayı engellediğini söyledi.