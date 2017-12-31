Yunanistan’da 4.9 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’nden (EMSC) yapılan açıklamaya göre Yunanistan’ın başkenti Atina’nın yakınlarında bugün sabah saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan’da yerel saatle 06:02’de Atina’nın 81 kilometre batısında ve 10 kilometre derinlikte 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

​Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yunanistan Avrasya, Afrika ve Ege tektonik bölgeleri arasında kalan sismik olarak aktif bir yerde bulunuyor.