Yunanistan’da 4.9 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’da yerel saatle 06:02’de Atina’nın 81 kilometre batısında ve 10 kilometre derinlikte 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.
https://t.co/74dURxo3IA #EQ #tsunami #wx #weather #radar #news— Rob Delp Weather (@livewxradar) December 31, 2017
Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.
5.0 magnitude #earthquake 9 km from #Domvraína, Central #Greece, #Greece pic.twitter.com/RVjTJ9XObI— Truth First — Lanka (@ApiWenuwen) December 31, 2017
Yunanistan Avrasya, Afrika ve Ege tektonik bölgeleri arasında kalan sismik olarak aktif bir yerde bulunuyor.
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