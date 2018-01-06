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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel

    Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya: Görüş ayrılıklarını paranteze alalım

    © REUTERS/ Ralph Orlowski
    Avrupa
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    Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her konuda hemfikir olmak zorunda olmadıklarını ancak bazen anlaşamadıkları konuları parantez içine alıp yola devam etmekte fayda olduğunu söyledi.

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA/
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    Almanya'nın Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda bir araya gelen Çavuşoğlu ve Gabriel, düzenledikleri ortak basın toplantısında ilişkilerin yeniden eski seviyesine yükseltilmesi gerektiğini ifade ettiler.

    Antalya'da kısa bir süre önce mevkidaşıyla bir araya geldiğini hatırlatan Gabriel, "Geçen sürede olumlu gelişmeler oldu. Ekonomik anlamda ve tutuklu olan vatandaşların bir kısmı serbest bırakıldı" dedi.

    Gabriel, "Her konuda hemfikir olmamız beklenemez. Ama ortak konular ele alındı. Örneğin Suriye ve Yemen'deki durumu ele aldık" açıklamasında bulundu.

    'SİGMAR'IN SÖYLEDİĞİ GİBİ, HER KONUDA HEMFİKİR OLMAK ZORUNDA DEĞİLİZ'

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA/ Cem Özdel
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    Bakan Çavuşoğlu da açıklamasında "Bugün bazı konularda görüş ayrılıklarımız var, hatta ilişkilerimizde tırmanma da oldu ama biz bunun diyalog yoluyla aşılabileceğine inanıyoruz. Karşılıklı anlayış, diyalog ve samimi işbirliği içinde ilişkilerimizi geliştirebileceğimize inanıyoruz" dedi.

    Her konuda hemfikir olmak zorunda olmadıklarını ancak bazen anlaşamadıkları konuları parantez içine alıp yola devam etmekte fayda olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    "Örneğin bugün Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci konusunda hemfikir olmak zorunda değiliz ama her iki tarafın da yararına olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi konuları da aşmamız gerekiyor ve müzakerelere yeniden başlamamız sadece iki ülke için değil tüm Türkiye ve AB üyesi ülkeleri için kazan kazan anlayışıyla faydalı olan adımları atabiliriz. Almanya ile sadece NATO müttefiki değiliz. Bugün DEAŞ'a karşı da yakın iş birliği içindeyiz. Bölgemizle ilgili konularda da tamamen görüş birliği içindeyiz. Suriye, Irak, Yemen, Libya ve diğer konularda Türkiye ile Almanya'nın görüşleri tamamen örtüşüyor. Her ikimiz de bölgenin istikrarı ve güvenliğini istiyoruz. Ayrıca bu sorunların yarattığı göç gibi insani konular var. Bu konuda da Almanya ile bugüne kadar yakın iş birliği içinde olduğumuzu söyleyebilirim ve bu konuda da görece en duyarlı ülkenin Almanya olduğunu vurgulamak isterim."

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    Etiketler:
    Gümrük Birliği, AB, Sigmar Gabriel, Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Türkiye
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