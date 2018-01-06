'Almanya, İsrail devletini tanımayan göçmenleri sınır dışı edecek'

Politico'dan Laurens Cerulus'un aktardığına göre, Başbakan Angela Merkel'in liderlik ettiği Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ittifakı, Almanya'da 'anti semitizmin her türlüsünü' sınır dışı edilme gerekçesi haline getirecek bir mevzuat tasarısı üzerinde çalışıyor.
Die Welt gazetesinin haberine göre 'Yahudilerin yaşam biçiminin mutlak kabulü' entegrasyonun temel ölçütlerinden biri olarak kabul edilecek. Habere göre "Almanya'daki Yahudi yaşam biçimini, ya da İsrail devletinin varlığını tanımayanlar" Almanya'da yaşama hakkına sahip olamayacak.
Anti-Semitic migrants in Germany could be deported, under proposed new legislation https://t.co/LeUVfad8aH— POLITICO Europe (@POLITICOEurope) 6 Ocak 2018
Tasarının Yahudi soykırımının yıldönümü olan 27 Ocak tarihinde meclise sunulacağı belirtildi.
'KARARLILIKLA KARŞI ÇIKACAĞIZ'
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının ardından Almanya'da düzenlenen bir eylemde İsrail bayrağı yakılması tartışma konusu olmuştu. Alman kamuoyunun bir bölümü duruma tepki göstermişti.
Önergenin yaşanan bayrak krizinin üzerine gelmesi dikkat çekti.
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