Almanya Adalet Bakanı kendi sosyal medya kanununun kurbanı oldu

Almanya'nın sosyal demokrat Adalet Bakanı Heiko Maas kendi savunduğu sosyal medya kanununun kurbanı oldu. Maas'ın ırkçı eski siyasetçi Thilo Sarrazin'i 'aptal' olarak nitelendirdiği 2010 tarihli bir tweet'i silindi.

Bild gazetesinin haberine göre, Almanya Adalet Bakanı Maas'ın henüz bakan olmadan önce, 2010'da Müslüman göçmenler hakkında aşağılayıcı bir kitap yazan ırkçı eski siyesetçi Sarrazin'e 'aptal' dediği tweet'i yapılan şikayetlerin ardından silindi.

'ARTIK TWEET ATAMAYACAĞIM ŞEYLER VAR'

Bild'e konuşan Maas tweetinin neden silindiğine ilişkin Twitter'dan kendisine bir gerekçe sunulmadığını belirtti.

Ancak Maas "Artık tweet atamayacağım şeyler var. Yıllar içinde bunu öğrendim" dedi.

'DÜNYANIN EN SERT SOSYAL MEDYA YASASI' 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

© AFP 2017/ THOMAS COEX 'Almanya, İsrail devletini tanımayan göçmenleri sınır dışı edecek'

Almanya'da 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yeni kanuna göre sosyal medya devleri (Twitter, Facebook) nefret söylemine ya da diğer yasa dışı içeriklere yer veren iletileri silmek zorunda.

Aksi takdirde şirketler 50 milyon euro'yu (57 milyon dolar) bulabilecek cezalarla karşı karşıya kalabilecek.

Yasaya göre Facebook ve Twitter kullancıların rapor etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden bu içerikleri kaldırmakla yükümlü.

Dünyadaki en sert sosyal medya kanunlarından biri olduğu belirtilen yasa, Almanya'ya 2015'ten bu yana 1 milyondan fazla sığınmacının gelmesinin ardından internet ortamında ırkçı ve kışkırtıcı söylemlerin giderek artması üzerine çıkarılmıştı.

AŞIRI SAĞCI SİYASETÇİNİN DE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SİLİNMİŞTİ

Yeni yasa kapsamında göçmen karşıtı aşırı sağcı AfD'nin (Almanya için Alternatif Partisi) başkan yardımcısı Beatriz von Storch'un Facebook ve Twitter paylaşımları silinmişti.

Yeni yılda Köln polisinin Twitter'dan Arapça kutlama mesajı yayınlamasına tepki gösteren von Storch "Bu ülkede neler oluyor? Neden resmi bir polis sitesi Arapça tweet atıyor? Barbar, Müslüman, toplu tecavüzcü erkek sürülerini tasvip mi ediyorsunuz?" diye yazmıştı.

Facebook hat mich nun auch zensiert.Das ist das Ende des Rechtstaates WEIL: @polizei_nrw_k erstattet Anzeige,StA muß nun Aufhebung Immunität prüfen,dann ermitteln,dann anklagen,dann Gerichtsverfahren,dann Urteil (mir schlottern die Knie😉).Aber Facebook hat schon geurteilt.q.e.d. pic.twitter.com/pMpKdduqSo — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) January 1, 2018

Irkçı AfD'nin yanı sıra FDP, sol parti Linke ve Başbakan Angela Merkel'in Bavyeralı müttefiki CSU da ifade özgürlüğünü engellediği gerekçesiyle yasanın geri çekilmesini ya da düzeltilmesini istiyor.

Maas'ın partisi Sosyal Demokratlar (SPD) ise yasayı savunmayı sürdürüyor.